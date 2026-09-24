CEO da Audi confirma Bortoleto na equipe para 2027

RESUMO | O CEO da Audi na Fórmula 1, Mattia Binotto, confirmou nesta quinta-feira, 24, que o brasileiro Gabriel Bortoleto e o alemão Nico Hülkenberg seguirão como pilotos titulares da equipe na temporada de 2027.

A Audi definiu oficialmente sua dupla de pilotos para a temporada de 2027 da Fórmula 1. Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 24, no Circuito de Rua de Baku, o CEO da equipe, Mattia Binotto, confirmou que Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg estão garantidos para o próximo ano. Embora a continuidade de ambos já fosse tratada internamente como certa devido a vínculos contratuais de longa duração, a escuderia alemã ainda não havia formalizado a confirmação publicamente.

Segundo Binotto, a equipe não via necessidade de realizar grandes alardes sobre o tema, visto que a satisfação com o rendimento da dupla é evidente nos bastidores. "Eu estou feliz com a dupla. Não temos discussões sobre o plano para a próxima temporada. Nossos pilotos estão sob contrato, então sabíamos que não haveria qualquer mudança. Além disso, estamos felizes com a velocidade deles", declarou o dirigente italiano.

Trajetória e o momento atual da Audi na F1

Bortoleto e Hülkenberg integraram o projeto original ainda sob a bandeira da Sauber em 2025, ajudando a reestruturar o time que havia fechado 2024 na lanterna do campeonato. Na temporada passada, a parceria conduziu a equipe suíça ao nono lugar entre os construtores, destacando-se pelo pódio histórico de Hülkenberg na Grã-Bretanha e pelo sexto lugar de Bortoleto na Hungria.

Já em 2026, com a transição definitiva para a Audi, o brasileiro entrou para a história ao marcar os primeiros pontos da nova fase da escuderia com um nono lugar na abertura do campeonato, na Austrália.

Atualmente, a equipe enfrenta dificuldades com problemas de confiabilidade e desempenho nas largadas, figurando na oitava colocação do mundial de construtores com 17 pontos (dez somados por Bortoleto e sete por Hülkenberg). Com a confirmação da dupla na Audi, o grid da Fórmula 1 para 2027 já conta com 14 das 22 vagas preenchidas oficialmente, restando definir os demais assentos do campeonato.

A temporada de 2026 de Bortoleto

A campanha na Fórmula 1 até este mês de setembro de 2026 reflete um ano de adaptação e consistência no pelotão intermediário, marcado pela conquista de 10 pontos no campeonato. O ponto alto da temporada ocorreu em etapas tradicionais da Europa: o piloto alcançou seu melhor resultado com dois expressivos oitavos lugares, cruzando a linha de chegada na oitava posição tanto no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, quanto no exigente circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

A performance nas sessões de classificação também teve seu momento de destaque justamente na etapa belga, onde registrou sua melhor largada ao cravar o oitavo posto no grid. Ao longo das 14 etapas disputadas até aqui — passando por palcos como Melbourne, Xangai, Suzuka, Miami, Montreal, Mônaco, Barcelona, Red Bull Ring, Hungaroring, Zandvoort, Monza e a estreia em Madri —, a consistência para se manter próximo à zona de pontuação prevaleceu, apesar de percalços como o problema de largada (DNS) na China.

Com a bagagem acumulada ao longo do calendário europeu, o foco agora se volta para a Ásia Central. O próximo desafio na elite do automobilismo acontece já neste final de semana, com o início das atividades de pista marcado para esta sexta-feira, 26, englobando os treinos livres e a sessão classificatória para o Grande Prêmio do Azerbaijão, no desafiador circuito de rua de Baku.

O que a Audi confirmou para 2027?

O CEO Mattia Binotto confirmou a permanência de Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg como pilotos titulares da equipe para a próxima temporada.

Por que não houve um anúncio formal antes?

Segundo Binotto, a equipe não via necessidade de alarde, pois ambos já possuíam contratos de longa duração e o rendimento da dupla agrada à diretoria.

Em que ano os pilotos chegaram à equipe?

Bortoleto e Hülkenberg ingressaram na estrutura ainda na fase da Sauber, em 2025, participando da transição para a Audi.

Como está o desempenho da Audi na temporada atual?

A equipe ocupa a oitava posição no campeonato de construtores de 2026, somando 17 pontos após enfrentar desafios de confiabilidade e nas largadas.

Quantas vagas já estão preenchidas para o grid de 2027?

Com o anúncio da Audi, 14 das 22 vagas do campeonato do próximo ano já estão garantidas.