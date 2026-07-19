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Fase de grupos copa 2026

Quantas vezes a Argentina perdeu uma final de Copa do Mundo?

A primeira derrota aconteceu na Copa do Mundo de 1930, no Uruguai, primeira edição do torneio organizada pela FIFA

Jogadores da Argentina lamentam derrota na final da Copa de 2026 para a Espanha (Angel Colmenares/EFE)

Jogadores da Argentina lamentam derrota na final da Copa de 2026 para a Espanha (Angel Colmenares/EFE)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 19h23.

Última atualização em 19 de julho de 2026 às 19h29.

A Argentina é uma das mais tradicionais seleções da história do futebol mundial.
Além dos três títulos conquistados em Copas do Mundo, a equipe sul-americana coleciona campanhas marcantes que terminaram com o vice-campeonato.
Ao longo da história do torneio, os argentinos perderam quatro finais de Copa do Mundo, nos anos de 1930, 1990 e 2014 e 2026.

A primeira derrota aconteceu na Copa do Mundo de 1930, no Uruguai, primeira edição do torneio organizada pela FIFA. A Argentina chegou à decisão contra os anfitriões e acabou derrotada por 4 a 2 no Estádio Centenário, em Montevidéu. Apesar da campanha histórica, a equipe viu os uruguaios conquistarem o primeiro título mundial.

Sessenta anos depois, a Argentina voltou a disputar uma final e saiu derrotada. Na Copa do Mundo de 1990, realizada na Itália, a equipe liderada por Diego Maradona enfrentou a Alemanha Ocidental. Em um jogo equilibrado, os alemães venceram por 1 a 0, com gol de Andreas Brehme em cobrança de pênalti, frustrando a tentativa argentina de conquistar o bicampeonato consecutivo.

A terceira derrota em finais ocorreu na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Com Lionel Messi como principal estrela, a Argentina chegou à decisão contra a Alemanha no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Após empate sem gols no tempo regulamentar, Mario Götze marcou na prorrogação e garantiu a vitória alemã por 1 a 0. O resultado adiou o sonho do terceiro título argentino, que só seria alcançado oito anos depois, no Catar.

O quarto revés em Copa aconteceu neste domingo, quando perdeu para a Espanha na prorrogação.

Títulos e história

Mesmo com esses reveses, a Argentina tem uma trajetória de destaque na competição. Somando títulos e vice-campeonatos, a seleção alcançou sete finais de Copa do Mundo. Os títulos vieram em 1978, 1986 e 2022, enquanto as derrotas nas decisões aconteceram em 1930, 1990, 2014 e 2026.

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