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China soma 270 milhões de pessoas com ensino superior, número maior que a população do Brasil

Dados foram apresentados na quarta-feira, 23, pelo Ministério da Educação da China

Total supera a população do Brasil (Germano Lüders/Exame)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17h48.

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A China tem 270 milhões de pessoas com ensino superior, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação do país na quarta-feira, 23. O total supera a população do Brasil, estimada pelo instituto IBGE em 214,2 milhões em 2026. Universidades da Iniciativa Dupla Primeira Classe deverão abrir 76 mil vagas adicionais entre 2027 e 2030.

A China soma atualmente 270 milhões de pessoas com formação em ensino superior, número maior que toda a população do Brasil, estimada em 214,2 milhões de habitantes em 2026 pelo IBGE.

Os dados foram apresentados nesta quarta-feira, 23, pelo Ministério da Educação da China. Segundo o vice-ministro Wang Guangyan, os indicadores das etapas anteriores do sistema educacional também estão acima de 90%.

Na educação pré-escolar, a taxa bruta de matrícula chegou a 92,9%. No ensino médio sênior, o índice ficou em 92%, enquanto a taxa de retenção na educação obrigatória alcançou 96,1%.

A próxima expansão deve se concentrar nas universidades participantes da chamada Iniciativa Dupla Primeira Classe. O programa reúne instituições e áreas acadêmicas selecionadas com o objetivo de alcançar padrão de nível mundial.

Segundo Guo Peng, chefe do departamento de planejamento de desenvolvimento do Ministério da Educação, essas universidades deverão abrir 76 mil vagas adicionais entre 2027 e 2030.

Fonte: Xinhua

'Perguntas frequentes'

Quantas pessoas têm ensino superior na China? ＋

A China tem atualmente 270 milhões de pessoas com formação em ensino superior, segundo dados apresentados pelo Ministério da Educação do país.

A população com ensino superior na China é maior que a população do Brasil? ＋

Sim, os 270 milhões de chineses com ensino superior superam toda a população brasileira. Segundo o IBGE, o Brasil tem população estimada em 214,2 milhões de habitantes em 2026.

Quais são as taxas de matrícula e retenção na educação chinesa? ＋

Segundo o vice-ministro Wang Guangyan, a taxa bruta de matrícula na educação pré-escolar chegou a 92,9%, enquanto o índice do ensino médio sênior ficou em 92%. A taxa de retenção na educação obrigatória alcançou 96,1%.

O que é a Iniciativa Dupla Primeira Classe? ＋

A Iniciativa Dupla Primeira Classe reúne universidades e áreas acadêmicas selecionadas para alcançar um padrão de nível mundial. A próxima expansão do ensino superior chinês deve se concentrar nas instituições participantes do programa.

Quantas novas vagas as universidades chinesas deverão abrir? ＋

As universidades da Iniciativa Dupla Primeira Classe deverão abrir 76 mil vagas adicionais entre 2027 e 2030, segundo Guo Peng, chefe do departamento de planejamento de desenvolvimento do Ministério da Educação da China.

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