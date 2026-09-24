China soma 270 milhões de pessoas com ensino superior, número maior que a população do Brasil

RESUMO ＋ A China tem 270 milhões de pessoas com ensino superior, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação do país na quarta-feira, 23. O total supera a população do Brasil, estimada pelo instituto IBGE em 214,2 milhões em 2026. Universidades da Iniciativa Dupla Primeira Classe deverão abrir 76 mil vagas adicionais entre 2027 e 2030.

A China soma atualmente 270 milhões de pessoas com formação em ensino superior, número maior que toda a população do Brasil, estimada em 214,2 milhões de habitantes em 2026 pelo IBGE.

Os dados foram apresentados nesta quarta-feira, 23, pelo Ministério da Educação da China. Segundo o vice-ministro Wang Guangyan, os indicadores das etapas anteriores do sistema educacional também estão acima de 90%.

Na educação pré-escolar, a taxa bruta de matrícula chegou a 92,9%. No ensino médio sênior, o índice ficou em 92%, enquanto a taxa de retenção na educação obrigatória alcançou 96,1%.

A próxima expansão deve se concentrar nas universidades participantes da chamada Iniciativa Dupla Primeira Classe. O programa reúne instituições e áreas acadêmicas selecionadas com o objetivo de alcançar padrão de nível mundial.

Segundo Guo Peng, chefe do departamento de planejamento de desenvolvimento do Ministério da Educação, essas universidades deverão abrir 76 mil vagas adicionais entre 2027 e 2030.

Fonte: Xinhua