João Fonseca x Rafael Jodar: horário e onde assistir ao duelo do Masters 1000

João Fonseca encara promessa espanhola Rafael Jodar no Masters 1000 de Madri (MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)
Colaboradora
Publicado em 25 de abril de 2026 às 13h23.
João Fonseca estreia neste domingo, 26, no Masters 1000 de Madri diante de uma das principais promessas do tênis espanhol. O brasileiro enfrenta Rafael Jodar, atual número 42 do ranking da ATP e apontado como um dos nomes mais promissores da nova geração europeia.
A partida será disputada na Quadra Manolo Santana, com início previsto para 16h30 (horário de Brasília), valendo vaga nas oitavas de final do torneio.
Fonseca chega diretamente à terceira rodada após avançar por W.O. na fase anterior — seu adversário, o croata Marin Čilić, desistiu pouco antes da partida por intoxicação alimentar.João Fonseca avança para 3ª fase do Madrid Open após desistência de adversário
O brasileiro já havia entrado no torneio com bye na rodada inicial e ainda foi beneficiado pelas desistências de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ambos lesionados, o que o colocou entre os cabeças de chave.
Atual número 31 do mundo, Fonseca disputa o Masters de Madri pela terceira vez e tenta superar suas campanhas anteriores. Em 2024 e 2025, foi eliminado na segunda rodada, diante de Cameron Norrie e Tommy Paul, respectivamente.Após exames no punho, Alcaraz desiste de disputar o Master 1000 e Roland Garros
Em torneios grandes como o Masters 1000 de Madri, é comum que alguns tenistas não precisem disputar a primeira rodada. Isso acontece para ajustar o número de participantes e organizar a chave do mata-mata em formatos fechados, como 64 ou 32 jogadores.
Normalmente, os atletas mais bem posicionados no ranking recebem essa vaga automática e avançam diretamente para a fase seguinte.
Foi o caso de João Fonseca em Madri. O brasileiro entrou como cabeça de chave número 27 e, por isso, já começou sua campanha na segunda rodada, sem precisar jogar a estreia.