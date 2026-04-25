João Fonseca x Rafael Jodar: horário e onde assistir ao duelo do Masters 1000

João Fonseca estreia neste domingo, 26, no Masters 1000 de Madri diante de uma das principais promessas do tênis espanhol. O brasileiro enfrenta Rafael Jodar, atual número 42 do ranking da ATP e apontado como um dos nomes mais promissores da nova geração europeia.

A partida será disputada na Quadra Manolo Santana, com início previsto para 16h30 (horário de Brasília), valendo vaga nas oitavas de final do torneio.

Fonseca chega diretamente à terceira rodada após avançar por W.O. na fase anterior — seu adversário, o croata Marin Čilić, desistiu pouco antes da partida por intoxicação alimentar.

O brasileiro já havia entrado no torneio com bye na rodada inicial e ainda foi beneficiado pelas desistências de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ambos lesionados, o que o colocou entre os cabeças de chave.

Atual número 31 do mundo, Fonseca disputa o Masters de Madri pela terceira vez e tenta superar suas campanhas anteriores. Em 2024 e 2025, foi eliminado na segunda rodada, diante de Cameron Norrie e Tommy Paul, respectivamente.

O que é 'bye'?

Em torneios grandes como o Masters 1000 de Madri, é comum que alguns tenistas não precisem disputar a primeira rodada. Isso acontece para ajustar o número de participantes e organizar a chave do mata-mata em formatos fechados, como 64 ou 32 jogadores.

Normalmente, os atletas mais bem posicionados no ranking recebem essa vaga automática e avançam diretamente para a fase seguinte.

Foi o caso de João Fonseca em Madri. O brasileiro entrou como cabeça de chave número 27 e, por isso, já começou sua campanha na segunda rodada, sem precisar jogar a estreia.

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