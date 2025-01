João Fonseca bate Guga e se torna o brasileiro mais jovem a entrar no top 100 da ATP

O tenista João Fonseca, de apenas 18 anos, mais uma vez fez história, e nesta quinta-feira, 23, entrou para o Top 100 do ranking da ATP, se tornando o brasileiro mais jovem a conseguir este feito. Até então, a marca pertencia a Cássio Motta e Gustavo Kuerten, que conseguiram o feito aos 19 anos.

A confirmação aconteceu após a eliminação do americano Aleksandar Kovacevic (102º) no Challenger 125 de Quimper, na França. Na projeção atual, o brasileiro salta do 112º para o 99º lugar, e na pior da hipóteses, ficaria em 100º caso o sérvio Laslo Djere seja campeão do Challenger.

Criado em 1973, o ranking da ATP já teve 27 tenistas brasileiros entre os 100 melhores do mundo na lista masculina de simples. Entre os mais jovens, além de Fonseca, Guga e Motta, contemplam a lista Thomaz Bellucci e Jaime Oncins.

Fonseca já obteve uma premiação que ultrapassa a casa dos R$ 3 milhões. Ele já supera, por exemplo, alguns números daquele que foi o maior tenista masculino brasileiro, Gustavo Kuerten. Quando tinha 18 anos, Guga terminou o ranking da ATP na 418ª posição, e naquele momento, faturado pouco mais de R$ 2 milhões em premiações — valores e dados que, hoje, Fonseca se coloca à frente.

Natural do Rio de Janeiro, o tenista conquistou dois títulos no último mês, o Next Gen Finals e o Challenger de Camberra, e no Austrália Open disputado há algumas semanas, venceu Andrey Rublev, número 9 do mundo. Nesta disputa, ele se tornou o mais jovem da Era Aberta a entrar na chave de um Grand Slam.

Fonseca já havia chamado a atenção em outros torneios, mas todos eles juvenis; em 2023, com apenas 17 anos, conquistou o US Open juvenil, e em 2022, foi um dos destaque da delegação brasileira que venceu a Copa Davis Juvenil.

Após a conquista em Jedá, Fonseca recebeu os cumprimentos do recém-aposentado Rafael Nadal, que estava presente acompanhando a competição e foi até o brasileiro parabenizá-lo pela conquista.

“João Fonseca já demonstra uma carreira destacada para sua idade, acumulando desempenhos que o posicionam como um dos maiores talentos emergentes do esporte brasileiro. O número de patrocinadores que atraiu tão cedo reflete não só seu potencial esportivo, mas também sua capacidade de mobilizar marcas e a ampliar a paixão pelo tênis no Brasil. Junto com Bia Haddad, João tem tudo para reacender o entusiasmo nacional pelo tênis, algo que não víamos desde os tempos de Guga, resgatando o orgulho de torcer pelo Brasil nas quadras", acrescenta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

“Grande promessa do tênis brasileiro, João Fonseca fechou com chave de ouro o seu primeiro ano entre os profissionais com a conquista do Next Gen, igualando o feito de Sinner e Alcaraz, e já inicia a temporada fazendo história. A atuação dentro das quadras e o ótimo perfil fora delas vem proporcionando grandes contratos de patrocínio ao atleta. O contrato firmado de cinco anos com a XP é um bom exemplo", afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

"Ver surgir um novo fenômeno brasileiro do esporte é sempre uma grande notícia. Pelo histórico recente do atleta, percebemos que existe uma bela história nos seus próximos anos, mesmo em um esporte disputadíssimo e com grandes estrelas pelo mundo", aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.