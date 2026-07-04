Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem é o árbitro de Brasil x Noruega? Fifa define equipe de arbitragem para as oitavas

Ismail Elfath, dos Estados Unidos, apita duelo deste domingo; vencedor enfrentará México ou Inglaterra nas quartas de final

Ismail Elfath: Árbitro será responsável por apitar jogo do Brasil ( (Foto: Michael Steele / Getty Images via AFP))

Ismail Elfath: Árbitro será responsável por apitar jogo do Brasil ( (Foto: Michael Steele / Getty Images via AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 4 de julho de 2026 às 06h36.

A Fifa definiu nesta sexta-feira, 3, a equipe de arbitragem para o confronto entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O norte-americano Ismail Elfath será o responsável por comandar a partida, marcada para domingo, às 17h, de Brasília, no Estádio de Nova York e Nova Jersey.

Os assistentes também serão dos Estados Unidos. Corey Parker e Kyle Atkins completam o trio de arbitragem. Já o hondurenho Said Martínez atuará como quarto árbitro, enquanto seu compatriota Walter Lopez será o auxiliar reserva.

Arbitragem de Brasil x Noruega

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
Assistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
Assistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
Quarto árbitro: Said Martínez (Honduras)
Auxiliar reserva: Walter Lopez (Honduras)

Histórico de Ismail Elfath na Copa

Esta será a terceira partida de Ismail Elfath na Copa do Mundo de 2026. O árbitro já trabalhou nos empates entre Holanda e Japão (2 a 2) e na vitória da Espanha sobre o Uruguai por 1 a 0.

Nas duas atuações no torneio, distribuiu sete cartões amarelos e ainda não mostrou nenhum cartão vermelho.

Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra, marcado para este sábado, com a próxima fase prevista para o dia 11 de julho, em Miami.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir às partidas deste sábado, 4

Corrida sprint da F1 hoje: veja horário, onde assistir e o grid do GP da Grã-Bretanha

Quando será o próximo jogo da Argentina na Copa? Seleção de Messi vai para oitavas de final

Oitavas de final definidas: veja os próximos confrontos da Copa do Mundo

Mais na Exame

Esporte

Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir às partidas deste sábado, 4

Ciência

Por que só os humanos são sonâmbulos? A evolução pode explicar

Inteligência Artificial

O modelo de IA que sua empresa contratou pode estar desatualizado — e ninguém te avisou

Negócios

Clube iFood já beneficia mais de 53 mil professores pelo programa do MEC