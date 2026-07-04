Quem é o árbitro de Brasil x Noruega? Fifa define equipe de arbitragem para as oitavas

A Fifa definiu nesta sexta-feira, 3, a equipe de arbitragem para o confronto entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O norte-americano Ismail Elfath será o responsável por comandar a partida, marcada para domingo, às 17h, de Brasília, no Estádio de Nova York e Nova Jersey.

Os assistentes também serão dos Estados Unidos. Corey Parker e Kyle Atkins completam o trio de arbitragem. Já o hondurenho Said Martínez atuará como quarto árbitro, enquanto seu compatriota Walter Lopez será o auxiliar reserva.

Arbitragem de Brasil x Noruega

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Assistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Assistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Quarto árbitro: Said Martínez (Honduras)

Auxiliar reserva: Walter Lopez (Honduras)

Histórico de Ismail Elfath na Copa

Esta será a terceira partida de Ismail Elfath na Copa do Mundo de 2026. O árbitro já trabalhou nos empates entre Holanda e Japão (2 a 2) e na vitória da Espanha sobre o Uruguai por 1 a 0.

Nas duas atuações no torneio, distribuiu sete cartões amarelos e ainda não mostrou nenhum cartão vermelho.

Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra, marcado para este sábado, com a próxima fase prevista para o dia 11 de julho, em Miami.