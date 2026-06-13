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Quem é Ederson: paredão e 'armador' da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O goleiro da Seleção Brasileira tem características de fazer boa ligação, além de ser bom com a bola nos pés e ter capacidade de agir sob pressão

Ederson: goleiro que joga bem com os pés é opção na Seleção Brasileira (Stu Forster/Getty Images)

Ederson: goleiro que joga bem com os pés é opção na Seleção Brasileira (Stu Forster/Getty Images)

Marcela Lima
Marcela Lima

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 10h16.

Ederson foi um dos goleiros escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti para estar na Copa do Mundo 2026 e defender a Seleção Brasileira. O goleiro de 32 anos, nascido em Osasco, deixou o futebol brasileiro muito cedo para buscar o sonho na Europa.

Trajetória de Ederson

O arqueiro iniciou sua carreira como lateral-esquerdo, mas logo depois foi convencido a atuar embaixo das traves. Em 2009, teve a oportunidade de jogar pelas categorias do Benfica, de Portugal, mas teve mais chances em 2010, quando jogou pelo sub-19. Sem receber chances no time principal, ele seguiu no futebol português, mas foi anunciado pelo GD Ribeirão.

O auge de sua carreira começou em 2016, quando voltou para o Benfica e, diante de um bom desempenho, chamou a atenção do poderoso Manchester City a pedido do técnico Pep Guardiola. A partir dali, ele se tornou um dos pilares do clube e ajudou a equipe a conquistar títulos importantes, como o Mundial de Clubes, Premier League e Champions League.

Atualmente, o jogador está no Fenerbahçe, da Turquia. Em 36 jogos que atuou até aqui na temporada, sofreu 37 gols (média de 1,03 gol/jogo).

Na Seleção Brasileira, Ederson entrou para a lista dos goleiros brasileiros convocados para três Copas. Ele também disputou o torneio em 2018, na Rússia, e em 2022, no Qatar.

Bom no jogo com os pés e excelente visão de jogo

Ederson tem uma das características de boa saída com os pés e tem excelente visão de jogo para acionar os companheiros seja no ataque, pelos lados, ou entre os atacantes adversários para que os meias construam as jogadas.

Com sua qualidade, em 2018, o goleiro chegou a ter índice de acerto de passes maior que o de seu ex-companheiro de equipe no City, Kevin De Bruyne, segundo informações da página 'WhoScored?'.

 

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