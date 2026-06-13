Veja o ranking dos brasileiros com mais assistências na história das Copas

Pelé: veja a lista dos brasileiros que mais deram assistências em Copas (Alessandro Sabattini/Getty Images)
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Publicado em 13 de junho de 2026 às 10h28.
Com a Copa do Mundo já tendo começado, Pelé foi, segue e sempre será a grande referência na Seleção Brasileira. Até porque ele lidera o posto de jogadores com mais assistências na história da Copa do Mundo.
O maior "garçom" do Brasil construiu a trajetória ao longo de quatro Copas do Mundo (1958, 1962, 1966 e 1970), somando dez assistências nos torneios. Em 1970, o craque ajudou a Seleção a conquistar o título com seis passes para gols.
Em segundo lugar está Didi, com seis assistências, ao lado de Jairzinho e Zagallo. No terceiro lugar do ranking, Zico aparece com cinco assistências anotadas. Nomes como Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Cafu também aparecem na lista dos 15 jogadores brasileiros.
No elenco atual da Seleção Brasileira, Neymar aparece com três passes para gols.
Pelé – 10 assistências
Didi – 6 assistências
Jairzinho – 6 assistências
Zagallo – 6 assistências
Zico – 5 assistências
Ademir de Menezes – 4 assistências
Bebeto – 4 assistências
Cafu – 4 assistências
Garrincha – 4 assistências
Kaká – 4 assistências
Rivaldo – 4 assistências
Ronaldinho Gaúcho – 4 assistências
Tostão – 4 assistências
Neymar – 3 assistências
Ronaldo – 3 assistências