Ouvir a voz de um familiar pedindo dinheiro já não basta para ter certeza de quem está do outro lado. Com pequenas amostras de áudio, ferramentas de inteligência artificial (IA) conseguem imitar características da fala e tornar uma emergência inventada mais convincente.

A clonagem de voz está entre as ameaças destacadas pela Visa em um alerta para as compras de fim de ano. A tecnologia se soma a páginas falsas de lojas e mensagens que exigem pagamentos para liberar encomendas.

“O golpista conta com a pressa para que a pessoa pague sem verificar de onde veio o pedido”, afirma Alexandre Monteiro, vice-presidente de Risco da Visa do Brasil, em comunicado.

Como a IA imita a voz de alguém conhecido?

O golpe começa com uma amostra da voz da pessoa que será imitada. Segundo a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC), órgão de proteção ao consumidor, trechos publicados na internet podem fornecer material para programas de clonagem produzirem novas falas.

Na abordagem com voz clonada descrita pela Visa, a vítima recebe uma ligação ou mensagem de áudio que simula um parente em dificuldade e solicita uma transferência urgente. O reconhecimento da voz inspira confiança, enquanto a emergência reduz o tempo para conferir a história.

A recomendação é encerrar o contato e ligar para o número habitual da pessoa. Se ela não atender, procure outro familiar antes de enviar dinheiro.

Como reconhecer lojas falsas e cobranças de entrega?

Nas compras, criminosos também criam páginas que imitam lojas e anunciam produtos por preços muito abaixo do mercado. A Visa recomenda conferir o endereço completo do site, pesquisar a reputação do estabelecimento e desconfiar de contadores regressivos que pressionam pela conclusão do pedido.

Depois da compra, falsas notificações podem alegar que a encomenda está retida e exigir uma taxa para liberá-la. Consulte o rastreamento da encomenda diretamente no aplicativo ou no site oficial da loja ou da transportadora, sem usar o link da mensagem.

O que fazer se você já pagou?

Se o pagamento já tiver sido realizado, o consumidor deve avisar imediatamente a instituição financeira e guardar comprovantes e conversas. Em fraudes com Pix, é possível pedir a devolução pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED). A análise não garante que o dinheiro seja recuperado.