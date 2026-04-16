Esporte

Palmeiras é o clube brasileiro que mais lucrou com transferências de atletas da base

Alviverde acumulou R$1.7 bilhão com venda de atletas da base e compartilha ranking com gigantes europeus

Leila Pereira: clube também ocupa boa posição em análise dos últimos dez anos (Foto: Marco Galvão/Sports Press Photo/Getty Images)

Leila Pereira: clube também ocupa boa posição em análise dos últimos dez anos (Foto: Marco Galvão/Sports Press Photo/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08h31.

O Palmeiras se consolidou como o maior formador de talentos brasileiros dos últimos anos. O time, que tem sua base como uma das melhores do Brasil, é o quarto clube do mundo a fazer mais dinheiro com a venda de atletas das categorias inferiores nos últimos cinco anos, segundo pesquisa da CIES Football Observatory, o Centro Internacional de Estudos do Esporte.

De acordo com os dados apresentados, o Alviverde acumula 289 milhões de euros (R$1.7 bilhão) em vendas de atletas revelados pelo clube. Na frente do time brasileiro aparece o Chelsea com 366 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões), seguido do Manchester City com 318 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) e Aston Villa com 293 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão).

A pesquisa considera todos os valores envolvidos na transferência, incluindo bônus e quantias obtidas com futuras vendas desses atletas. Foram incluídos apenas atletas formados nas bases dos clubes. Isso significa que vestiu a camisa da equipe por ao menos três temporadas entre os 15 e 21 anos.

Palmeiras tem recorte ainda mais favorável

Embora o Alviverde ocupe a quarta posição, o Palmeiras acredita que poderia estar melhor no ranking. A venda de Gustavo Mancha ao Olympiacos, por exemplo, e outros negócios de até 2 milhões de euros não teriam sido contabilizados.

Ampliando o recorte para dez anos, o Palmeiras é o único brasileiro no top 10 de maiores vendas. O clube ocupa a nona posição com 356 milhões de euros (R$ 2 bilhões).

Além dele, aparecem Flamengo, São Paulo, Santos, Fluminense, Grêmio, Corinthians, Vasco, Athletico e Internacional dentre os 100 clubes do mundo.

"Desde o dia em que chegamos, imaginamos isso: transformar o Palmeiras em uma potência na base, da forma que o clube se transformou mundialmente", disse João Paulo Sampaio, coordenador da base alviverde, ao 'ge'.

"A gente só fica feliz, mas com mais cobrança e mais fome para continuar a ter essas metas e estar entre as melhores bases do mundo. Nossa torcida pode ficar tranquila que vamos estar sempre procurando nos manter ou melhorar para ser Top 5 do mundo", completou.

Veja o ranking nos últimos dez anos

  1. Benfica - 589 milhões de euros.
  2. Ajax - 454 milhões de euros.
  3. Chelsea - 442 milhões de euros.
  4. Lyon - 423 milhões de euros.
  5. Sporting - 417 milhões de euros.
  6. Manchester City - 404 milhões de euros.
  7. Real Madrid - 395 milhões de euros.
  8. Monaco - 378 milhões de euros.
  9. Palmeiras - 356 milhões de euros.
  10. Bayer Leverkusen - 339 milhões de euros.
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