Palmeiras é o clube brasileiro que mais lucrou com transferências de atletas da base

Leila Pereira: clube também ocupa boa posição em análise dos últimos dez anos (Foto: Marco Galvão/Sports Press Photo/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 16 de abril de 2026 às 08h31.
O Palmeiras se consolidou como o maior formador de talentos brasileiros dos últimos anos. O time, que tem sua base como uma das melhores do Brasil, é o quarto clube do mundo a fazer mais dinheiro com a venda de atletas das categorias inferiores nos últimos cinco anos, segundo pesquisa da CIES Football Observatory, o Centro Internacional de Estudos do Esporte.
De acordo com os dados apresentados, o Alviverde acumula 289 milhões de euros (R$1.7 bilhão) em vendas de atletas revelados pelo clube. Na frente do time brasileiro aparece o Chelsea com 366 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões), seguido do Manchester City com 318 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) e Aston Villa com 293 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão).
A pesquisa considera todos os valores envolvidos na transferência, incluindo bônus e quantias obtidas com futuras vendas desses atletas. Foram incluídos apenas atletas formados nas bases dos clubes. Isso significa que vestiu a camisa da equipe por ao menos três temporadas entre os 15 e 21 anos.
Embora o Alviverde ocupe a quarta posição, o Palmeiras acredita que poderia estar melhor no ranking. A venda de Gustavo Mancha ao Olympiacos, por exemplo, e outros negócios de até 2 milhões de euros não teriam sido contabilizados.
Ampliando o recorte para dez anos, o Palmeiras é o único brasileiro no top 10 de maiores vendas. O clube ocupa a nona posição com 356 milhões de euros (R$ 2 bilhões).
Além dele, aparecem Flamengo, São Paulo, Santos, Fluminense, Grêmio, Corinthians, Vasco, Athletico e Internacional dentre os 100 clubes do mundo.
"Desde o dia em que chegamos, imaginamos isso: transformar o Palmeiras em uma potência na base, da forma que o clube se transformou mundialmente", disse João Paulo Sampaio, coordenador da base alviverde, ao 'ge'.
"A gente só fica feliz, mas com mais cobrança e mais fome para continuar a ter essas metas e estar entre as melhores bases do mundo. Nossa torcida pode ficar tranquila que vamos estar sempre procurando nos manter ou melhorar para ser Top 5 do mundo", completou.