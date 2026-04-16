Palmeiras é o clube brasileiro que mais lucrou com transferências de atletas da base

O Palmeiras se consolidou como o maior formador de talentos brasileiros dos últimos anos. O time, que tem sua base como uma das melhores do Brasil, é o quarto clube do mundo a fazer mais dinheiro com a venda de atletas das categorias inferiores nos últimos cinco anos, segundo pesquisa da CIES Football Observatory, o Centro Internacional de Estudos do Esporte.

De acordo com os dados apresentados, o Alviverde acumula 289 milhões de euros (R$1.7 bilhão) em vendas de atletas revelados pelo clube. Na frente do time brasileiro aparece o Chelsea com 366 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões), seguido do Manchester City com 318 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) e Aston Villa com 293 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão).

A pesquisa considera todos os valores envolvidos na transferência, incluindo bônus e quantias obtidas com futuras vendas desses atletas. Foram incluídos apenas atletas formados nas bases dos clubes. Isso significa que vestiu a camisa da equipe por ao menos três temporadas entre os 15 e 21 anos.

Palmeiras tem recorte ainda mais favorável Embora o Alviverde ocupe a quarta posição, o Palmeiras acredita que poderia estar melhor no ranking. A venda de Gustavo Mancha ao Olympiacos, por exemplo, e outros negócios de até 2 milhões de euros não teriam sido contabilizados.