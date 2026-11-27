RESUMO ＋ O aquário AquaRio inaugura, no ano em que completa dez anos, um laboratório e banco genético para conservar espécies de corais brasileiros ameaçadas. Com capacidade para produzir até 15 mil mudas a cada seis meses, a estrutura reúne resgate de exemplares, pesquisa científica e reprodução em ambiente controlado para apoiar futuras ações de recuperação dos recifes.

No ano em que completa uma década de atividades, o AquaRio inaugura uma estrutura dedicada a um dos desafios mais urgentes da conservação marinha: evitar o desaparecimento de espécies de corais brasileiros.

O Laboratório de Aquicultura Regenerativa e Banco Genético dos Corais foi criado para receber exemplares ameaçados, manter sua diversidade genética e estimular a reprodução desses organismos em ambiente controlado.

Com capacidade para produzir até 15 mil mudas a cada seis meses, o espaço abre novas possibilidades para pesquisas científicas e futuras ações de recuperação dos recifes naturais.

A estrutura chega em um momento de crescente preocupação da comunidade científica com a saúde dos ecossistemas recifais.

O aumento da temperatura dos oceanos e a recorrência de ondas de calor marinhas têm provocado episódios de branqueamento em diferentes regiões do planeta.

O fenômeno acontece quando o estresse térmico leva os corais a expulsar as microalgas que vivem em seus tecidos e fornecem parte significativa da energia necessária à sua sobrevivência. Se a condição adversa persiste ou se repete antes da recuperação dos organismos, o processo pode resultar em mortalidade.

A possibilidade de um novo período de aquecimento associado ao fortalecimento do El Niño, entre o final de 2026 e o início de 2027, acrescenta preocupação a um cenário no qual diversas populações ainda enfrentam os efeitos de episódios anteriores.

Para espécies com ocorrência restrita e número reduzido de indivíduos, a perda de exemplares pode comprometer a continuidade de populações inteiras.

É nesse contexto que o AquaRio estruturou uma operação de resgate de corais ameaçados, coordenada por Rafael Franco, diretor técnico do aquário.

O trabalho envolve expedições científicas a áreas do litoral brasileiro para localizar e coletar exemplares prioritários para a conservação.

A primeira etapa ocorreu no sul da Bahia, com passagens pelo Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Novas áreas, entre elas Porto Seguro e Arraial d'Ajuda, também integram o mapeamento realizado pelas equipes.

"Quando falamos em conservação de corais, precisamos pensar também no que acontece com as espécies que já estão em situação crítica na natureza. Se perdermos esses exemplares, podemos perder também uma diversidade genética que levou milhões de anos para se desenvolver. O laboratório nos permite trabalhar para evitar que isso aconteça, criando condições para manter esses organismos, estudá-los e ampliar sua reprodução", explica Rafael Franco.

Depois da coleta, os exemplares são transportados para o AquaRio, onde passam a ser mantidos em sistemas com parâmetros ambientais controlados.

O acompanhamento inclui condições como temperatura, iluminação e qualidade da água, fundamentais para o desenvolvimento dos organismos.

A proposta é criar um ambiente adequado à manutenção dos corais e à realização de pesquisas sobre sua reprodução e seu comportamento diante de diferentes condições ambientais.

A formação de um banco genético é outro eixo central do projeto. Ao reunir exemplares de diferentes populações, a estrutura busca manter a diversidade biológica das espécies e ampliar as possibilidades de reprodução.

A produção de novas mudas representa uma etapa importante desse processo, com potencial para subsidiar iniciativas futuras de reintrodução e recuperação de áreas recifais, respeitando as condições ambientais e os critérios técnicos necessários.

O trabalho também se conecta a uma frente mais ampla de pesquisa sobre a capacidade de adaptação dos corais às mudanças ambientais.

Com o avanço do aquecimento global, compreender as diferenças de resposta entre espécies e populações tornou-se fundamental para orientar estratégias de conservação.

A manutenção de exemplares vivos em ambiente controlado permite acompanhar seu desenvolvimento e produzir conhecimento científico que pode contribuir para decisões futuras sobre a proteção dos recifes.

"Não existe uma solução única para enfrentar a crise dos corais. A reprodução em laboratório é uma ferramenta importante, mas não substitui a proteção dos ambientes naturais nem resolve o problema do aquecimento dos oceanos. Nosso papel é ampliar as possibilidades de sobrevivência dessas espécies, preservar sua diversidade genética e produzir conhecimento que possa apoiar os esforços de recuperação dos recifes", afirma o diretor técnico.

Ao completar dez anos, o AquaRio incorpora à sua trajetória uma estrutura voltada à conservação de organismos que desempenham funções essenciais nos ambientes marinhos.

Os recifes de coral abrigam uma grande diversidade de espécies, oferecem áreas de alimentação e reprodução para diferentes animais e contribuem para o equilíbrio dos ecossistemas costeiros.

A continuidade desses ambientes depende tanto da proteção local quanto de respostas globais às mudanças climáticas.

Mais do que ampliar a infraestrutura científica do aquário, o laboratório estabelece uma frente permanente de trabalho diante do risco de perda de biodiversidade marinha.

A expectativa é que a combinação entre resgate, manutenção, pesquisa e reprodução contribua para que espécies hoje ameaçadas tenham novas oportunidades de sobrevivência.

Reconhecimento científico e ambiental

A relevância desse trabalho também ultrapassou os laboratórios e chegou ao reconhecimento do setor de parques e atrações turísticas.

O projeto do Laboratório de Aquicultura Regenerativa e Banco Genético dos Corais, desenvolvido pelo Grupo Cataratas, conquistou o primeiro lugar na categoria ESG da 6ª edição do Prêmio Mauricio de Sousa, promovido pela Associação Brasileira de Parques e Atrações (Adibra).

A premiação reconhece projetos de destaque nas áreas de criatividade, inovação e responsabilidade ambiental, social e de governança.