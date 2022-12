Quem é Celeste Arantes, mãe de Pelé, que completou 100 anos de idade

Nesta quinta-feira, 29, o mundo do futebol e despediu de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Sua mãe, Celeste Arantes, que completou 100 anos em Novembro, foi uma das pessoas mais importantes em sua vida.

No dia 20 de novembro, abertura da Copa do Mundo do Catar, "Dona Cesleste" chamada carinhosamente por Pelé, completou 100 anos de idade. Pelas redes sociais, o Rei prestou homenagem e agradeceu a ela pelos ensinamentos durante a vida.

Quem é a mãe de Pelé?

Nascida em Três Corações, assim como o filho, Celeste possui mais oito irmãos, todos de Minas Gerais. Quando completou 15 anos, se casou com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, que também era jogador profissional.

Quando Pelé tinha 4 anos, Dondinho aceitou uma proposta para jogar no Bauru Atlético Clube, trazendo com ele toda a família. Celeste e Dondinho ainda tiveram outros dois filhos, Maria Lúcia e Jair, que morreu em 2020, aos 77 anos.

Atualmente Dona Celeste vive em Santos com Maria Lúcia. De acordo com ela, Celeste ainda não sabe da morte do filho:

"Nós conversamos, mas ela não sabe. Ela está bem, mas está no mundinho dela. Ela não está sabendo. Ou sabe. Às vezes, eu falo: 'Celestica, o Dico tá assim'. Ela abre o olho, e eu falo: 'Vamos rezar por ele'. Mas ela não está consciente", afirmou Lúcia.

