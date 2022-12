Família deve pedir ao Santos que aposente a camisa 10

Eternizada por Pelé, a camisa 10 do time do Santos pode ser aposentada como uma forma de homenagem ao rei do futebol. A família do ex-jogador deve apresentar um pedido formal à diretoria do clube. Pelé morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro, por falência múltipla de órgãos.

Segundo informações do GE, o clube deve analisar o tema antes de tomar uma decisão em definito. O assunto já esteve na mesa de discussões algumas vezes, mas nunca oficialmente.

O atleta do século, um dos reconhecimentos dado ao ex-jogador, vestiu a camisa 10 da equipe por quase 20 anos, entre 1956 e 1974. Foi com ela que fez história com suas jogadas magistrais e gols que encantaram o mundo.