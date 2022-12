Qual a fortuna de Pelé? Veja o patrimônio estimado deixado como herança pelo jogador

O eterno jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro, por falência múltipla de órgãos.

O rei, que já estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de um tumor de cólon, teve uma piora em seu estado de saúde. Segundo boletim do hospital, o ex-atleta "requeria maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca".



No dia 29 de novembro, data em que foi internado, o rei apresentava inchaço por todo o corpo. Na época, os médicos que cuidavam de Pelé confirmaram o quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado), além de uma “insuficiência cardíaca descompensada”. Também foi relatado que o tratamento com quimioterapia que o ex-jogador vinha realizando ao longo dos últimos meses não estava apresentando mais respostas.

Quem são os filhos de Pelé?

O primeiro matrimônio foi com Rosemeri dos Reis, a primeira esposa, com quem casou em 1966. Dessa união, nasceram Kely (55 anos), Edinho (52) e Jennifer (43). Kely, que é artista visual de formação, tem atualizado fãs e imprensa sobre o estado de saúde do pai desde o início da internação, no fim de novembro — ela chegou ao Brasil no último dia 12 para acompanhar de perto. Já Edinho, que é técnico do Londrina, foi à unidade de saúde no Natal para passar a data ao lado da família.

O segundo casamento foi com a cantora gospel Assíria Seixas, com quem o Rei viveu período mais midiático em relação à vida pessoal, já aposentado. Casaram-se em 1994 e tiveram os gêmeos Joshua e Celeste, hoje com 26 anos. Os dois também estiveram no Einstein durante o Natal, acompanhados da meia-irmã Gemima, filha de Assíria, que permanece próxima ao Rei.

A fisioterapeuta Flávia (54 anos), que tem acompanhado Kely na batalha do pai na luta contra o câncer, é fruto de um rápido relacionamento com a administradora gaúcha Lenita Kurtz, então com 22 anos, em 1969, já em meio ao casamento com Rosemeri. Pelé reconheceu a paternidade após exame de DNA.

Além dos cinco filhos que o acompanharam no Natal e Jennifer (que não esteve na unidade, ao menos nas fotos postadas pela família), Pelé teve também Sandra, filha que não reconheceu e com quem viveu episódios dos mais controversos fora dos gramados, que rende lembranças nas redes frequentemente. Fruto de um relacionamento com a empregada doméstica Anísia Machado, que morreu em 2014, Sandra provou a paternidade do Rei na Justiça e ganhou o direito de usar o sobrenome Arantes do Nascimento. Sandra acabou falecendo em 2006, oito anos antes da mãe, vítima de um câncer de mama.

Quanto é a herança deixada por Pelé?

Pouco se sabe sobre a fortuna de Pelé. Em 2014, a revista Forbes divulgou uma lista com os esportistas aposentados mais bem pagos do mundo. Pelé, vencedor de três Copas do Mundo e conhecido como o Rei do Futebol ficou na décima colocação, com rendimento aproximado de US$ 15 milhões, nos últimos doze meses.

Pelé se aposentou do Santos em 1974. Mas, em 1975 assinou um contrato com o clube Nova Iorquino Cosmos por US$ 7 milhões (R$ 200 milhões em valores atuais) por três anos. À época, Pelé foi o atleta mais bem pago do mundo.

