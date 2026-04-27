Por que João Fonseca pode voltar ao top-30 do ranking após fracasso na estreia em Madri?

João Fonseca: tenista brasileiro deve voltar ao top-30 do ranking da ATP ((Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW) )
Repórter
Publicado em 27 de abril de 2026 às 15h51.
João Fonseca foi eliminado em sua estreia no Masters 1000 de Madri, neste domingo, 26, mas ainda assim deve ganhar posições no ranking da ATP. Com a campanha até a terceira rodada, superior ao desempenho do ano anterior, o brasileiro soma pontos e aparece provisoriamente na 29ª colocação.
A permanência entre os 30 primeiros depende de resultados paralelos considerados improváveis. Para perder a posição, Fonseca precisa ser ultrapassado por dois adversários que ainda seguem no torneio.
Entre os concorrentes, o espanhol Rafael Jodar, atual 34º do ranking, tem o cenário mais direto. Ele supera a pontuação do brasileiro caso alcance a semifinal. Para isso, pode enfrentar o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, nas quartas de final. Antes, encara o britânico Cameron Norrie nas oitavas.
Outro nome com possibilidade é o tcheco Vit Kopriva, atualmente na 53ª posição. Ele também depende de avanço na chave, mas enfrentará Jodar nas oitavas. O confronto direto elimina um dos dois e condiciona a disputa por pontos à sequência no torneio.
Para que Fonseca deixe o top-30, o cenário exige ainda que Jodar ou Kopriva avancem até a final contra um adversário da parte inferior da chave. Entre os possíveis finalistas estão Terence Atmane, Alexander Blockx, Stefanos Tsitsipas, Daniel Vallejo, Daniel Mérida e Nicolai Kjaer.
A participação de João Fonseca no torneio começou diretamente na terceira rodada após a desistência de Marin Cilic. Na partida de domingo, o brasileiro enfrentou Jodar e teve equilíbrio nos dois primeiros sets. O espanhol confirmou a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6x7, 6x4 e 6x1.