Os relógios de luxo que se destacaram em Wimbledon

Wimbledon reúne todo ano uma coleção informal de relojoaria que rivaliza com qualquer vitrine de loja multimarcas. Entre jogadores aposentados, atores e herdeiros de celebridades, o torneio de tênis mais tradicional do mundo virou também um desfile de peças raras, algumas ainda nem lançadas oficialmente. A edição de 2026 não fugiu à regra.

David Beckham apareceu na arquibancada com o Tudor Black Bay 58 na sua versão mais recente, apresentada na feira Watches and Wonders em abril deste ano. O modelo ganhou calibre manufatura com certificação Master Chronometer e caixa 0,2 mm mais fina, e chega ao mercado por valores entre US$ 4.975 e US$ 5.350, o equivalente a algo entre R$ 27.600 e R$ 29.700, dependendo da pulseira escolhida. Beckham é embaixador da Tudor desde 2015.

Um relógio de duas décadas atrás

Roger Federer chega ao All England Club, onde reapareceu com o Rolex Datejust II que usava na vitória de 2009 (Reprodução/Instagram)

Roger Federer trouxe de volta o Rolex Datejust II que usava em 2009, ano em que venceu Wimbledon pela sexta vez e conquistou seu 15º título de Grand Slam. O suíço é embaixador da marca desde 2006 e talvez seja o nome mais associado à relojoaria dentro do tênis masculino.

Andrew Garfield chamou atenção por um motivo diferente. O ator foi fotografado com um IWC Ingenieur Automatic de mostrador azul que ainda não consta no catálogo oficial da marca, segundo observadores especializados em relógios que acompanham o torneio. Como o modelo segue sem lançamento confirmado, não há preço de referência disponível até o momento.

Andrew Garfield chega a Wimbledon com o IWC Ingenieur Automatic de mostrador azul, modelo ainda sem lançamento oficial confirmado (Getty Images)

O Batman nos pulsos do futebol

Gareth Bale posa antes de acompanhar o torneio, com o Rolex GMT-Master II "Batman" no pulso (Reprodução/Instagram)

Gareth Bale apareceu com o Rolex GMT-Master II na combinação azul e preta que os colecionadores apelidaram de Batman. O preço de tabela do modelo atual, referência 126710BLNR, começa em torno de US$ 10.700, cerca de R$ 59.400.

No mercado de segunda mão, porém, a demanda empurra o valor para uma faixa entre US$ 14.000 e US$ 20.000, ou aproximadamente R$ 77.700 a R$ 111.000, conforme o ano de fabricação e o estado de conservação da peça.

Já Ncuti Gatwa optou por uma peça de proporções mais discretas. O ator usou o TAG Heuer Aquaracer Professional Solargraph 100, movido a energia solar, num case de 28 mm. A linha Solargraph foi ampliada em 2026 com novas referências que partem de 3.000 euros, cerca de R$ 18.000.

Ncuti Gatwa em Wimbledon 2026, com o TAG Heuer Aquaracer Professional Solargraph 100 de caixa 28mm (Reprodução/Instagram)

Dois relógios no mesmo torneio

Romeo Beckham na arquibancada de Wimbledon, com o Rolex Daytona de mostrador turquesa (Getty Images)

Romeo Beckham circulou por Wimbledon com mais de uma peça no pulso ao longo dos dias de jogo. Numa das aparições, usou um Patek Philippe Nautilus. Em outra, um Rolex Daytona de mostarda turquesa, cor que a marca produz em edições limitadas e que tende a alcançar valores bem acima da tabela oficial no mercado secundário, dada a raridade do dial.

Romeo Beckham a caminho de Wimbledon, ao lado da namorada. No pulso, o Patek Philippe Nautilus (Reprodução/Instagram)

O conjunto de aparições reforça um padrão que se repete a cada edição do torneio. Wimbledon é cronometrado oficialmente pela Rolex desde 1978, mas o desfile de marcas nas arquibancadas vai muito além do patrocínio oficial, e cada ano acrescenta uma nova camada de peças raras à história recente da relojoaria esportiva.