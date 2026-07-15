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Fase de grupos copa 2026

Invicto há 49 jogos pela Espanha, Fabián Ruiz iguala marca de Garrincha no Brasil

O meio-campista espanhol defende uma marca sem derrotas pela seleção espanhola e pode chegar à 50ª partida invicto com o título da Copa do Mundo

Fabián Ruiz: está invicto há 49 jogos pela Espanha (David Ramos/Getty Images/AFP)

Fabián Ruiz: está invicto há 49 jogos pela Espanha (David Ramos/Getty Images/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 15 de julho de 2026 às 16h30.

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A classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo de 2026 trouxe mais um motivo de comemoração para Fabián Ruiz. Bicampeão consecutivo da Liga dos Campeões pelo PSG e peça importante da seleção espanhola, o meio-campista segue sem ser derrotado defendendo seu país.

Com a vitória por 2 a 0 sobre a França, na semifinal do Mundial, disputada na última terça-feira (14), Fabián Ruiz chegou a 49 partidas de invencibilidade com a camisa da Espanha. Neste período, o jogador soma 34 vitórias e 15 empates.

A sequência inclui partidas por diferentes competições, como Copa do Mundo, Eurocopa, Liga das Nações e Eliminatórias. Segundo levantamento do jornalista espanhol Mr. Chip, Fabián Ruiz igualou a marca de Garrincha, que também permaneceu 49 jogos invicto vestindo a camisa da Seleção Brasileira.

Agora, o espanhol busca se aproximar do recordista e compatriota. O líder do ranking é o ex-zagueiro Carlos Marchena, que acumulou 57 partidas consecutivas sem derrota pela Espanha.

Final pode render marca histórica

Além da chance de conquistar a Copa do Mundo, Fabián Ruiz pode alcançar um número ainda mais simbólico na final. Caso a Espanha vença a decisão, o meio-campista chegará à marca de 50 jogos consecutivos sem perder pela seleção espanhola.

A seleção espanhola garantiu vaga na final após eliminar a França e agora aguarda o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), para definir o adversário na grande decisão do Mundial.

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