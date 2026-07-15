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Fase de grupos copa 2026

Argentina está a um gol de igualar marca da Seleção Brasileira de 2002 na Copa do Mundo

Atual campeã mundial pode alcançar feito do time pentacampeão comandado por Luiz Felipe Scolari

Lionel Messi: Argentina tem um dos melhores ataques da Copa do Mundo de 2026 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Lionel Messi: Argentina tem um dos melhores ataques da Copa do Mundo de 2026 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 15 de julho de 2026 às 06h28.

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A Argentina, liderada por Lionel Messi, está a apenas um gol de igualar algumas das campanhas ofensivas mais marcantes da história da Copa do Mundo.

Até aqui, a atual campeã mundial marcou 17 gols em seis partidas disputadas na edição de 2026. Com esse desempenho, a equipe já alcançou as marcas de Portugal na Copa de 1966, da Alemanha Ocidental em 1970 e da Áustria em 1954.

Caso balance as redes mais uma vez, a seleção argentina chegará aos 18 gols e igualará outras três campanhas históricas: a da própria Argentina na Copa de 1930, a do Brasil no pentacampeonato de 2002 e a da Alemanha campeã mundial em 2014.

A marca colocaria a equipe de Messi entre os ataques mais goleadores de uma única edição do torneio. O Brasil, por exemplo, também aparece em posições superiores da lista, com 22 gols em 1950 e 19 na conquista do tricampeonato, em 1970.

Apesar do desempenho ofensivo, a Argentina ainda está distante do recorde absoluto. A marca pertence à Hungria de 1954, que anotou 27 gols em apenas cinco partidas. Na mesma edição, a Alemanha Ocidental terminou com 25 gols.

Antes de 2026, a melhor campanha ofensiva da Argentina em uma Copa havia sido registrada justamente na primeira edição do torneio, em 1930, quando a seleção marcou 18 gols e terminou com o vice-campeonato.

Seleções com mais gols em uma única edição de Copa do Mundo antes de 2026

  • Hungria (1954) – 27 gols
  • Alemanha Ocidental (1954) – 25 gols
  • França (1958) – 23 gols
  • Brasil (1950) – 22 gols
  • Brasil (1970) – 19 gols
  • Argentina (1930) – 18 gols
  • Brasil (2002) – 18 gols
  • Alemanha (2014) – 18 gols
  • Áustria (1954) – 17 gols
  • Portugal (1966) – 17 gols
  • Alemanha Ocidental (1970) – 17 gols
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