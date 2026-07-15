Argentina está a um gol de igualar marca da Seleção Brasileira de 2002 na Copa do Mundo

A Argentina, liderada por Lionel Messi, está a apenas um gol de igualar algumas das campanhas ofensivas mais marcantes da história da Copa do Mundo.

Até aqui, a atual campeã mundial marcou 17 gols em seis partidas disputadas na edição de 2026. Com esse desempenho, a equipe já alcançou as marcas de Portugal na Copa de 1966, da Alemanha Ocidental em 1970 e da Áustria em 1954.

Caso balance as redes mais uma vez, a seleção argentina chegará aos 18 gols e igualará outras três campanhas históricas: a da própria Argentina na Copa de 1930, a do Brasil no pentacampeonato de 2002 e a da Alemanha campeã mundial em 2014.

A marca colocaria a equipe de Messi entre os ataques mais goleadores de uma única edição do torneio. O Brasil, por exemplo, também aparece em posições superiores da lista, com 22 gols em 1950 e 19 na conquista do tricampeonato, em 1970.

Apesar do desempenho ofensivo, a Argentina ainda está distante do recorde absoluto. A marca pertence à Hungria de 1954, que anotou 27 gols em apenas cinco partidas. Na mesma edição, a Alemanha Ocidental terminou com 25 gols.

Antes de 2026, a melhor campanha ofensiva da Argentina em uma Copa havia sido registrada justamente na primeira edição do torneio, em 1930, quando a seleção marcou 18 gols e terminou com o vice-campeonato.

Seleções com mais gols em uma única edição de Copa do Mundo antes de 2026