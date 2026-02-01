Que horas é o jogo do Flamengo hoje?

Após uma derrota para o São Paulo na última quarta-feira, 28, os flamenguistas já criam expectativa com o próximo embate do time do coração.

A torcida não precisará esperar muito, pois o Flamengo tem encontro marcado com o Corinthians neste domingo, 1, na Supercopa do Brasil 2026.

O jogo reforça a rivalidade entre paulistanos e cariocas no futebol. Donos das duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians foram os campeões do Campeonato Brasileiro 2025 e da Copa do Brasil 2025, respectivamente.

Após a vitória do Timão no dia 21 de dezembro e do rubro-negro no dia 3 de dezembro, foi definido o jogo da Supercopa Rei, que reúne os campeões dos dois campeonatos nacionais no mesmo campo.

Que horas é o jogo da Supercopa do Brasil 2026?

A Supercopa será disputada às 16h, no Estágio Mané Garrincha, em Brasília.

Onde assistir ao jogo da Supercopa do Brasil 2026?

O jogo será transmitido ao vivo apenas pelo Grupo Globo, que conta com várias frentes.

Na televisão, a TV Globo e o Sportv farão a transmissão. No streaming e pay-per-view, o Premiere fará a cobertura. Já no YouTube, fica por conta da GEtv.

Flamengo é o maior campeão da Supercopa

O Corinthians busca seu segundo título na Supercopa.

O clube venceu a edição de 1991, quando, após conquistar o Brasileirão de 1990, derrotou o Flamengo, então campeão da Copa do Brasil de 1990, por 1 a 0, com gol de Neto, em partida disputada no estádio do Morumbi. Agora, a história se repete com os campeonatos trocados.

Já o Flamengo chega como tricampeão do torneio e atual detentor do título. As conquistas rubro-negras ocorreram nas edições de 2020, 2021 e 2025, o que faz do clube o maior vencedor da história da Supercopa, segundo dados históricos da competição.

Como funciona a Supercopa?

A Supercopa Rei é disputada anualmente entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Em casos excepcionais, quando um mesmo clube vence ambas as competições, a vaga é destinada ao vice-campeão brasileiro.

O torneio é realizado no ano seguinte às conquistas e, desde 1991, ocorre em jogo único, seguindo modelo semelhante ao de supercopas europeias.

Hiato de 27 anos no calendário brasileiro

Criada em 1990, a competição teve apenas duas edições no início dos anos 1990 antes de entrar em um longo hiato.

A primeira foi disputada em sistema de ida e volta entre Vasco da Gama e Grêmio, com título gremista. A segunda, em 1991, marcou a vitória corintiana sobre o Flamengo. Após isso, a Supercopa ficou 27 anos fora do calendário oficial.

O retorno aconteceu em 2020, por iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com a decisão entre Flamengo e Athletico Paranaense, vencida pelo time carioca por 3 a 0, em Brasília. Desde então, o torneio integra o calendário nacional de forma regular.

Em 2024, a CBF anunciou a mudança do nome da competição para Supercopa Rei, em homenagem a Pelé. Desde então, o torneio manteve seu formato de jogo único e caráter simbólico de abertura da temporada no futebol brasileiro.