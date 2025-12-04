Flamengo vence Ceará e conquista Brasileirão

O Flamengo consagrou nesta quarta-feira, 3, no Maracanã, a conquista do seu nono Campeonato Brasileiro, ao vencer o Ceará por 1 x 0, em partida válida pela penúltima rodada da competição.

A vitória veio com um gol marcado ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Samuel Lino recebeu passe em profundidade de Jorge Carrascal e finalizou com precisão para definir o placar. Foi o quarto gol do ponta de 25 anos na temporada.

O que aconteceu no jogo?

O atacante, reforço anunciado em julho, tornou-se a contratação mais cara da história do clube e participou de 28 jogos no ano.

Durante a partida, o time carioca manteve o controle das ações, criando chances desde os primeiros minutos. O volante Jorginho foi o primeiro a arriscar, e o goleiro do Ceará, Bruno Ferreira, trabalhou bem em duas oportunidades.

Na etapa final, o adversário tentou reagir e pressionou com jogadas pelas laterais, mas a defesa rubro-negra neutralizou as investidas. O zagueiro Léo Pereira e o goleiro Rossi garantiram a vantagem até o apito final.

Quando o Flamengo joga?

O próximo compromisso do Flamengo será fora de casa, contra o Mirassol, no domingo, 7, às 16h, no estádio José Maria de Campos Maia.

Quantos títulos o Flamengo tem?

A nova conquista nacional coloca o clube carioca com títulos registrados em 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025. O campeonato de 1987 segue oficialmente reconhecido pela CBF como título exclusivo do Sport.