Flamengo x Corinthians: onde assistir e horário pela Supercopa do Brasil

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 1º de fevereiro, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela decisão da Supercopa do Brasil. O jogo será transmitido ao vivo na Globo, Sportv, Premiere e ge TV.

O duelo coloca frente a frente o atual campeão brasileiro, Flamengo, e o campeão da última edição da Supercopa, Corinthians. Além do prestígio da conquista, os clubes disputam uma premiação milionária: o campeão levará R$ 11,35 milhões — R$ 6,35 milhões pela participação e US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) pelo título, valor repassado pela Conmebol à CBF.

O Rubro-Negro tentará conquistar seu quarto título da competição, após vencer em 2020, 2021 e 2025. Já o Corinthians sonha com o bicampeonato — a única conquista da Supercopa pelo clube paulista foi em 1991.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Corinthians hoje pela Supercopa?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Flamengo e Corinthians terá transmissão ao vivo na TV Globo, Sportv, Premiere e ge TV.

Como assistir online o jogo Flamengo x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (Sportv e Premiere) e ge.globo.

Prováveis escalações de Flamengo x Corinthians

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Tite.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho (Gabriel Paulista) e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.