Brasil x Japão: como será o rodízio em SP como o jogo nesta segunda-feira?

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) entra em operação especial nesta segunda-feira, 29, para acompanhar o trânsito da cidade de São Paulo durante o jogo Brasil x Japão na Copa do Mundo de Futebol.

O rodízio municipal de veículos individuais será mantido normalmente, após São Paulo registrar, na última quarta-feira, 24, o maior congestionamento de 2026, durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia.

A partir das 11 horas desta manhã, entra em ação o corpo operacional para reforçar o monitoramento de vias próximas aos locais de transmissão do jogo. Segundo a CET, o objetivo é manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Onde acontecerão os eventos

Dos parques aos bairros boêmios, a CET irá monitorar o trânsito nas imediações dos seguintes endereços:

Anhangabaú

No Centro Histórico da capital, a companhia estará atuando da Rua Líbero Badaró à Avenida São João, da Avenida São João ao Largo do Paissandu, e da Rua Coronel Xavier de Toledo ao Viaduto do Chá.

Estádio do Pacaembu

No Museu do Futebol, que divide espaço com o tradicional Estádio do Pacaembu, foi instalado um telão para a transmissão do jogo.

A CET irá monitorar o trânsito nas imediações do estádio, na zona oeste da cidade, a partir das 11h.

Parque do Ibirapuera

Outro ponto em que os paulistanos poderão acompanhar a partida é no Parque do Ibirapuera. A CET vai monitorar o trânsito nas proximidades do parque, especialmente no acesso aos portões 2, 3 e 10.

De Pinheiros à Vila Madalena

Já entre os bares de Pinheiros e da Vila Madalena, o monitoramento do tráfego irá acontecer entre 11h e 22h, para acompanhar o fluxo de passantes.

Faixas Reversíveis e transporte coletivo

Com o início do trabalho, a CET vai antecipar a operação das faixas reversíveis, no sentido bairro, na Avenida Radial Leste entre a Rua do Glicério e a Rua Vilela, na Rua da Mooca, e na Avenida Jaguaré, entre a Ponte Jaguaré e a Rua Miguel Frias de Vasconcelos.

Já as Faixas Reversíveis Exclusivas para Ônibus passam a funcionar na Ponte da Casa Verde, entre a Rua Baronesa de Porto Carreiro e a Avenida Braz Leme, na Avenida Guarapiranga, entre Avenida Vitor Manzini e a Rua Bruges até a Avenida Guarapiranga, na Ponte João Dias, entre a Rua Bento Branco De Andrade Filho e o Terminal João Dias, e na Ponte do Piqueri, entre a Rua da Balsa e a Rua Hugo D’Antola.