Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, segunda-feira, 10; veja horário

O Palmeiras recebe o Atlético-GO nesta segunda-feira, 10, às 18h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiana. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão Série A.

Fazendo as contas para ser campeão brasileiro, o Palmeiras encara o desesperado Atlético-GO, que está na zona de rebaixamento.

Com a vitória no Internacional, o segundo colocado, o Verdão precisa vencer para manter a vantagem de 12 pontos. O Palmeiras não perde há 14 jogos do Brasileirão e vem de cinco vitórias seguidas.

Para os goianos, o triunfo significa ficar a apenas dois pontos do primeiro time fora do Z4. O time vem de duas vitórias seguidas e quer manter o embalado, mesmo enfrentando o líder do campeonato.

Escalação do Palmeiras contra o Atlético-GO

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

O jogo do Palmeiras vai passar na Globo?

Não, a transmissão da partida nesta segunda-feira acontece apenas no canal Premiere.