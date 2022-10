Saiba quais são as cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar

O Catar tem praticamente metade do tamanho do Sergipe: 11.610 km² de extensão, contra os 21.910 km² do menor estado brasileiro. Por isso, não é nenhuma surpresa que as distâncias entre as cidade-sede da Copa do Mundo FIFA 2022 também sejam curtas – com apenas 50 km de distância entre os estádios mais afastados. E, além da capital Doha, haverá partidas em quatro localidades.

Conheça as cidades-sede da Copa do Mundo no Catar

Doha

Maior cidade do Catar, a região metropolitana de Doha concentra praticamente 80% da população do país e foi fundada em 1820, depois que o país deixou de ser um protetorado britânico. Mais que isso, a cidade é tida como um dos principais centros econômicos do Oriente Médio. Na Copa do Mundo, é sede dos estádios 974, Al Thumama e Khalifa International – construído na Education City.

Al Khor

Mais ao norte está o município de Al Khor, sede do estádio Al Bayt, considerado um polo de extração de pérolas até a década de 1940 e que, atualmente, serve como base para trabalhadores da terceira maior reserva de gás natural do mundo e dos campos de petróleo. Está a 50 km de Doha.

Lusail

Entre Al Khor e a capital do Catar está a cidade de Lusail, construída ao custo de aproximadamente 175 bilhões de reais especificamente para a Copa do Mundo onde antes havia apenas uma vila. E a região também deu nome ao maior estádio da competição, que será palco da decisão e, depois dos jogos, será transformado em centro comunitário para a população. Está a 19 km de Doha.

Al Rayyan

Basta atravessar uma rua para mudar de Doha a Al Rayyan – considerada a região metropolitana da capital. Não por acaso, é tica como o segundo maior centro populacional do Catar, com cerca de 500 mil habitantes, E estão ali dois estádios da Copa do Mundo: Ahmad Bin Ali e Education City.

Al Wakrah

Do passado, quando era um vilarejo de pescadores e coletores de pérolas, a cidade de Al Wakrah só manteve o nome e alguns edifícios históricos. Com o início da extração de petróleo, a cidade cresceu e se tornou uma das principais do país – e sede do estádio Al Janoub. Está a 17 km de Doha.

