Michelle Bolsonaro é anunciada candidata ao Senado pelo PL no DF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi anunciada como candidata ao Senado pelo Distrito Federal durante a convenção do partido realizada neste domingo, 2. O anúncio foi feito pela governadora Celina Leão (PP), aliada de Michelle.

Em discurso no evento, Leão afirmou que sua chapa à reeleição ao governo do DF será formada por três mulheres, com Michelle e a deputada federal Bia Kicis (PL) como candidatas às duas vagas do Senado.

Celina Leão será o nome apoiado pelo PL na disputa pelo governo do Distrito Federal. O acordo deixa de fora o atual governador Ibaneis Rocha (MDB) e o senador Izalci Lucas (PL), que planejavam concorrer ao Senado nas eleições de 2026.

Michelle Bolsonaro recebe alta mas não vai à Convenção

Michelle não participou da convenção após ser internada no sábado, 1°. Pouco antes da convenção, a ex-primeira dama recebeu alta hospitalar neste domingo, 2, após ser submetida a um procedimento para tratar um quadro de cefaleia refratária a medicamentos orais, informou o Hospital DF Star.

Segundo boletim médico divulgado pela unidade, Michelle deu entrada na noite de sábado, 1º, passou por exames para investigar as dores de cabeça e foi submetida a um bloqueio anestésico dos nervos cranianos, com "resposta satisfatória". Ela recebeu alta neste domingo com orientação para manter acompanhamento com a equipe médica.

Neste domingo, mais cedo, a assessoria da ex-primeira-dama havia informado que ela permanecia internada devido à persistência do quadro de cefaleia e aguardava um novo boletim médico.

Segundo Celina, a ex-primeira-dama procurou atendimento médico depois de passar 16 dias se sentindo mal. A governadora afirmou que Michelle vinha priorizando os cuidados com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

A convenção do PL no Distrito Federal era aguardada como uma possível ocasião para um encontro entre Michelle e o senador Flávio Bolsonaro (PL), após uma crise pública entre os dois. A expectativa era de uma aproximação durante o evento.