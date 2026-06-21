O Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 pela Copa do Mundo neste domingo, 21, e deu um passo importante rumo às oitavas de final.

A seleção japonesa construiu a vitória com autoridade. Ayase Ueda marcou duas vezes, enquanto Daichi Kamada e Junya Ito completaram o placar em uma das atuações mais convincentes da equipe no torneio.

O resultado reforça o bom momento do Japão, que chega à reta decisiva da fase de grupos como uma das seleções mais consistentes da competição. A equipe tem se destacado pela organização tática e pela eficiência ofensiva, características que marcaram sua trajetória recente em competições internacionais.

Segundo as estatísticas da partida, os japoneses controlaram a posse de bola durante a maior parte do confronto e finalizaram mais vezes que os tunisianos, confirmando a superioridade vista em campo.

Ueda lidera ataque japonês

O principal nome da partida foi Ayase Ueda. O atacante aproveitou as oportunidades criadas pelo sistema ofensivo japonês e marcou dois gols, assumindo protagonismo em um elenco que mistura experiência e juventude.

O desempenho reforça a importância da nova geração de jogadores asiáticos que vem ganhando espaço nas principais ligas da Europa e elevando o nível do futebol japonês.

Como fica o Grupo F?

A derrota por 4 a 0 selou a eliminação da Tunísia na fase de grupos. Com duas derrotas em dois jogos, a seleção africana permaneceu sem pontuar e não tem mais chances de avançar ao mata-mata.

Mesmo que vença sua última partida, a Tunísia chegaria a no máximo três pontos. A equipe, porém, não conseguiria ultrapassar a Suécia, que já soma três pontos e leva vantagem no confronto direto, o primeiro critério de desempate adotado pela Fifa.

Do outro lado, o Japão saiu fortalecido da rodada, mas não assumiu a liderança do Grupo F. A seleção asiática chegou aos mesmos quatro pontos da Holanda e igualou o saldo de gols em +4.

Mas a diferença está nos gols marcados. Mais cedo, os holandeses golearam a Suécia por 5 a 1 e alcançaram sete gols no torneio, um a mais que os seis do Japão.

Com isso, a Holanda encerrou a rodada na primeira colocação da chave, enquanto os japoneses ficaram em segundo lugar.