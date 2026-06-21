Japão x Tunísia: japoneses goleiam por 4 a 0 e eliminam rival na Copa do Mundo

O Japão goleou a Tunísia por 4 a 0 na madrugada deste domingo, 21, eliminou a seleção africana da Copa do Mundo e manteve aberta a disputa pela liderança do Grupo F.

Ayase Ueda marcou duas vezes, enquanto Daichi Kamada e Junya Ito completaram a vitória japonesa em uma das atuações mais consistentes da equipe no torneio.

Com o resultado, o Japão chegou aos mesmos quatro pontos da Holanda. As duas seleções também encerraram a rodada com saldo de gols de +4.

A liderança, porém, permanece com os holandeses.

Mais cedo, a Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 e chegou a sete gols marcados na competição. O Japão soma seis. Por isso, os europeus seguem na primeira colocação do grupo, enquanto os japoneses aparecem logo atrás.

Tunísia está eliminada; Japão segue na caça à Holanda

A derrota confirmou a eliminação da Tunísia ainda na fase de grupos.

Depois de perder também na estreia, a seleção africana permaneceu sem pontuar e ficou sem chances de classificação para as oitavas de final.

A equipe entrou em campo pressionada pela necessidade de pontuar, mas encontrou dificuldades para conter o ataque japonês e foi dominada durante boa parte da partida.

O Japão criou mais oportunidades, finalizou com mais frequência e controlou o ritmo do jogo do início ao fim, transformando a superioridade em uma vitória confortável.

Ueda lidera ataque japonês

O principal destaque da partida foi Ayase Ueda.

O atacante marcou dois gols e assumiu protagonismo em um elenco que combina jogadores experientes com uma nova geração cada vez mais presente nas principais ligas europeias.

Junya Ito também deixou sua marca e ajudou a construir uma vitória que reforça a confiança da equipe para a rodada decisiva.

O desempenho coletivo voltou a chamar atenção pela intensidade na marcação, velocidade nas transições e eficiência nas finalizações.

Liderança será decidida na última rodada

A situação do Grupo F segue aberta. Holanda e Japão dependem apenas de seus próprios resultados para garantir vaga nas oitavas de final.

Além da classificação, as duas seleções disputam a primeira colocação da chave, fator que pode influenciar o caminho no mata-mata.

Depois da goleada sobre a Tunísia, os japoneses chegam à última rodada com moral elevada e a possibilidade de terminar a fase de grupos na liderança da tabela.