Copa do Mundo chega a 1.000 jogos com partida Japão x Tunísia neste domingo

A Copa do Mundo chega neste domingo, 21, a uma marca histórica. A partida entre Japão e Tunísia, disputada à 1h (de Brasília), em Monterrey, no México, marca o jogo de número 1.000 da história do torneio.

“Disputar uma partida em uma Copa do Mundo é uma honra e um sonho realizado, mas participar do jogo de número 1.000 será realmente especial”, afirmou o capitão tunisiano Ellyes Skhiri em entrevista na véspera da partida.

O marco acontece em uma edição ampliada do Mundial. A Copa do Mundo de 2026 reúne 48 seleções e terá 104 partidas no total, formato que ajudou a acelerar o número de jogos da competição.

O jogo de número 500 da história das Copas foi disputado nos Estados Unidos, em 1994, quando o torneio tinha 24 seleções — metade do número de participantes da edição atual, realizada na América do Norte.

Japão x Tunísia: disputa do Grupo F

Além do simbolismo, o jogo também tem peso na disputa por pontos. A partida faz parte do Grupo F, que teve placares marcantes nas primeiras rodadas.

A Tunísia chega ao confronto depois de ter sido goleada pela Suécia por 5 a 1 na estreia. Na sequência, os suecos viveram o outro lado do placar e perderam para a Holanda também por 5 a 1, em Houston, nos Estados Unidos.

Com esse resultado, os holandeses chegaram à liderança do Grupo F, com quatro pontos. Já a Suécia caiu para a segunda posição, com três.

Copa de 2026 tem goleadas e resultados inesperados

O Mundial de 2026 já teve resultados de impacto na primeira fase. A maior goleada até aqui foi a vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, pela rodada de estreia.

O Canadá, um dos anfitriões da Copa, também venceu com placar elástico. A seleção bateu o Catar por 6 a 0 e conquistou sua primeira vitória em Copas do Mundo. A partida, porém, ficou marcada pela grave lesão do volante Ismaël Koné, que quebrou a perna esquerda durante o jogo.

A Argentina também entrou na lista de destaques da primeira fase. Atual campeã mundial, a seleção estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Argélia e assumiu a liderança do Grupo J. A partida ainda teve peso histórico para Lionel Messi, que marcou seu primeiro hat-trick em Copas, chegou a 16 gols no torneio, igualou Miroslav Klose na artilharia histórica do torneio.

Além das goleadas, alguns empates também chamaram a atenção dos torcedores. O principal deles foi o 0 a 0 entre Espanha e Cabo Verde, resultado que surpreendeu pelo favoritismo da seleção espanhola e da grande atuação do goleiro Vozinha.

Outro tropeço relevante foi o de Portugal, que empatou em 1 a 1 com a República Democrática do Congo. Na partida, Cristiano Ronaldo teve atuação apagada e não conseguiu ajudar os portugueses a sair com a vitória.