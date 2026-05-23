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Clássico no Brasileirão: quanto vale o elenco do Palmeiras?

Líder do Brasileirão, Palmeiras enfrenta o Flamengo neste sábado, 23, pelo Campeonato Brasileiro

Vitor Roque: jogador é o mais valioso do Palmeiras em 2026 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Vitor Roque: jogador é o mais valioso do Palmeiras em 2026 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h39.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão chega ao clássico como líder do Brasileirão, com 35 pontos, quatro a mais que o rival carioca.

Apesar disso, ele vive um momento de pressão após derrota para o Cerro Porteño, do Paraguai, na Libertadores. De acordo com a plataforma TransferMarkt, o elenco do Palmeiras vale € 223 milhões. O Flamengo, por sua vez, tem um plantel estimado em € 219,20 milhões.

Vitor Roque é o jogador mais valioso do Palmeiras

O centroavante Vitor Roque, de 21 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro do elenco alviverde, avaliado em € 38 milhões. Ele é seguido pelo centroavante José Manuel López, avaliado em € 22 milhões, e pelo meia ofensivo Mauricio, avaliado em € 14 milhões.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conta com 30 jogadores no plantel, com média de idade de 25,4 anos — elenco mais jovem que o do rival — e oito estrangeiros.

Confira o valor de mercado dos jogadores do Palmeiras

Vitor Roque, José Manuel López, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias são os jogadores mais valiosos do Verdão, de acordo com o TransferMarkt.

Confira a tabela completa:

JogadorPosiçãoIdadeNacionalidadeContratoValor (€)
9Vitor RoqueCentroavante21Brasil31/12/2029€ 38,00 mi
42José Manuel LópezCentroavante25Argentina31/12/2029€ 22,00 mi
8Andreas PereiraMeia Central30Brasil / Bélgica31/12/2028€ 15,00 mi
11Jhon AriasPonta Direita28Colômbia31/12/2029€ 15,00 mi
40AllanPonta Direita22Brasil31/12/2029€ 15,00 mi
18MauricioMeia Ofensivo24Paraguai / Brasil31/12/2028€ 14,00 mi
22Joaquín PiquerezLateral Esq.27Uruguai / Itália31/12/2030€ 12,00 mi
10PaulinhoSeg. Atacante25Brasil31/12/2029€ 11,00 mi
4Agustín GiayLateral Dir.22Argentina31/12/2030€ 10,00 mi
19Ramón SosaSeg. Atacante26Paraguai / Argentina30/06/2030€ 10,00 mi
32Emiliano MartínezVolante26Uruguai / Itália31/12/2029€ 8,00 mi
12KhellvenLateral Dir.25Brasil30/06/2030€ 6,00 mi
17Marlon FreitasVolante31Brasil31/12/2028€ 6,00 mi
3Bruno FuchsZagueiro27Brasil31/12/2029€ 5,00 mi
26MuriloZagueiro29Brasil31/12/2027€ 5,00 mi
15Gustavo GómezZagueiro33Paraguai31/12/2027€ 4,00 mi
43Luis BenedettiZagueiro19Brasil31/12/2029€ 4,00 mi
6JeftéLateral Esq.22Brasil31/07/2030€ 4,00 mi
30Lucas EvangelistaMeia Central31Brasil31/12/2027€ 4,00 mi
1Carlos MiguelGoleiro27Brasil31/07/2030€ 5,00 mi
31LuighiCentroavante20Brasil31/12/2029€ 5,00 mi
7Felipe AndersonPonta Esquerda33Brasil31/12/2027€ 2,00 mi
33Erick BeléMeia Ofensivo19Brasil31/12/2028€ 1,00 mi
37Riquelme FillipiPonta Esquerda19Brasil31/12/2029€ 1,00 mi
50Luis PachecoVolante18Brasil31/12/2029€ 500 mil
14Marcelo LombaGoleiro39Brasil31/12/2026€ 100 mil
48LarsonMeia Central20Brasil31/12/2030€ 400 mil
24AranhaGoleiro21Brasil30/06/2029
56Arthur GabrielLateral Esq.20Brasil31/12/2029
38FigueiredoMeia Central20Brasil30/09/2026

Detalhes do clássico

Jogo: Flamengo x Palmeiras — 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Acompanhe tudo sobre:PalmeirasFlamengoBrasileirão

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