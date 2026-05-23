Clássico no Brasileirão: quanto vale o elenco do Palmeiras?

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão chega ao clássico como líder do Brasileirão, com 35 pontos, quatro a mais que o rival carioca.

Apesar disso, ele vive um momento de pressão após derrota para o Cerro Porteño, do Paraguai, na Libertadores. De acordo com a plataforma TransferMarkt, o elenco do Palmeiras vale € 223 milhões. O Flamengo, por sua vez, tem um plantel estimado em € 219,20 milhões.

Vitor Roque é o jogador mais valioso do Palmeiras

O centroavante Vitor Roque, de 21 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro do elenco alviverde, avaliado em € 38 milhões. Ele é seguido pelo centroavante José Manuel López, avaliado em € 22 milhões, e pelo meia ofensivo Mauricio, avaliado em € 14 milhões.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conta com 30 jogadores no plantel, com média de idade de 25,4 anos — elenco mais jovem que o do rival — e oito estrangeiros.

Confira o valor de mercado dos jogadores do Palmeiras

Vitor Roque, José Manuel López, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias são os jogadores mais valiosos do Verdão, de acordo com o TransferMarkt.

Confira a tabela completa:

Nº Jogador Posição Idade Nacionalidade Contrato Valor (€) 9 Vitor Roque Centroavante 21 Brasil 31/12/2029 € 38,00 mi 42 José Manuel López Centroavante 25 Argentina 31/12/2029 € 22,00 mi 8 Andreas Pereira Meia Central 30 Brasil / Bélgica 31/12/2028 € 15,00 mi 11 Jhon Arias Ponta Direita 28 Colômbia 31/12/2029 € 15,00 mi 40 Allan Ponta Direita 22 Brasil 31/12/2029 € 15,00 mi 18 Mauricio Meia Ofensivo 24 Paraguai / Brasil 31/12/2028 € 14,00 mi 22 Joaquín Piquerez Lateral Esq. 27 Uruguai / Itália 31/12/2030 € 12,00 mi 10 Paulinho Seg. Atacante 25 Brasil 31/12/2029 € 11,00 mi 4 Agustín Giay Lateral Dir. 22 Argentina 31/12/2030 € 10,00 mi 19 Ramón Sosa Seg. Atacante 26 Paraguai / Argentina 30/06/2030 € 10,00 mi 32 Emiliano Martínez Volante 26 Uruguai / Itália 31/12/2029 € 8,00 mi 12 Khellven Lateral Dir. 25 Brasil 30/06/2030 € 6,00 mi 17 Marlon Freitas Volante 31 Brasil 31/12/2028 € 6,00 mi 3 Bruno Fuchs Zagueiro 27 Brasil 31/12/2029 € 5,00 mi 26 Murilo Zagueiro 29 Brasil 31/12/2027 € 5,00 mi 15 Gustavo Gómez Zagueiro 33 Paraguai 31/12/2027 € 4,00 mi 43 Luis Benedetti Zagueiro 19 Brasil 31/12/2029 € 4,00 mi 6 Jefté Lateral Esq. 22 Brasil 31/07/2030 € 4,00 mi 30 Lucas Evangelista Meia Central 31 Brasil 31/12/2027 € 4,00 mi 1 Carlos Miguel Goleiro 27 Brasil 31/07/2030 € 5,00 mi 31 Luighi Centroavante 20 Brasil 31/12/2029 € 5,00 mi 7 Felipe Anderson Ponta Esquerda 33 Brasil 31/12/2027 € 2,00 mi 33 Erick Belé Meia Ofensivo 19 Brasil 31/12/2028 € 1,00 mi 37 Riquelme Fillipi Ponta Esquerda 19 Brasil 31/12/2029 € 1,00 mi 50 Luis Pacheco Volante 18 Brasil 31/12/2029 € 500 mil 14 Marcelo Lomba Goleiro 39 Brasil 31/12/2026 € 100 mil 48 Larson Meia Central 20 Brasil 31/12/2030 € 400 mil 24 Aranha Goleiro 21 Brasil 30/06/2029 — 56 Arthur Gabriel Lateral Esq. 20 Brasil 31/12/2029 — 38 Figueiredo Meia Central 20 Brasil 30/09/2026 —

Detalhes do clássico

Jogo: Flamengo x Palmeiras — 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).