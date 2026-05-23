Clássico no Brasileirão: quanto vale o elenco do Palmeiras?

Vitor Roque: jogador é o mais valioso do Palmeiras em 2026 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h39.
Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Verdão chega ao clássico como líder do Brasileirão, com 35 pontos, quatro a mais que o rival carioca.
Apesar disso, ele vive um momento de pressão após derrota para o Cerro Porteño, do Paraguai, na Libertadores. De acordo com a plataforma TransferMarkt, o elenco do Palmeiras vale € 223 milhões. O Flamengo, por sua vez, tem um plantel estimado em € 219,20 milhões.
O centroavante Vitor Roque, de 21 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro do elenco alviverde, avaliado em € 38 milhões. Ele é seguido pelo centroavante José Manuel López, avaliado em € 22 milhões, e pelo meia ofensivo Mauricio, avaliado em € 14 milhões.
Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conta com 30 jogadores no plantel, com média de idade de 25,4 anos — elenco mais jovem que o do rival — e oito estrangeiros.
Vitor Roque, José Manuel López, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias são os jogadores mais valiosos do Verdão, de acordo com o TransferMarkt.
Confira a tabela completa:
|Nº
|Jogador
|Posição
|Idade
|Nacionalidade
|Contrato
|Valor (€)
|9
|Vitor Roque
|Centroavante
|21
|Brasil
|31/12/2029
|€ 38,00 mi
|42
|José Manuel López
|Centroavante
|25
|Argentina
|31/12/2029
|€ 22,00 mi
|8
|Andreas Pereira
|Meia Central
|30
|Brasil / Bélgica
|31/12/2028
|€ 15,00 mi
|11
|Jhon Arias
|Ponta Direita
|28
|Colômbia
|31/12/2029
|€ 15,00 mi
|40
|Allan
|Ponta Direita
|22
|Brasil
|31/12/2029
|€ 15,00 mi
|18
|Mauricio
|Meia Ofensivo
|24
|Paraguai / Brasil
|31/12/2028
|€ 14,00 mi
|22
|Joaquín Piquerez
|Lateral Esq.
|27
|Uruguai / Itália
|31/12/2030
|€ 12,00 mi
|10
|Paulinho
|Seg. Atacante
|25
|Brasil
|31/12/2029
|€ 11,00 mi
|4
|Agustín Giay
|Lateral Dir.
|22
|Argentina
|31/12/2030
|€ 10,00 mi
|19
|Ramón Sosa
|Seg. Atacante
|26
|Paraguai / Argentina
|30/06/2030
|€ 10,00 mi
|32
|Emiliano Martínez
|Volante
|26
|Uruguai / Itália
|31/12/2029
|€ 8,00 mi
|12
|Khellven
|Lateral Dir.
|25
|Brasil
|30/06/2030
|€ 6,00 mi
|17
|Marlon Freitas
|Volante
|31
|Brasil
|31/12/2028
|€ 6,00 mi
|3
|Bruno Fuchs
|Zagueiro
|27
|Brasil
|31/12/2029
|€ 5,00 mi
|26
|Murilo
|Zagueiro
|29
|Brasil
|31/12/2027
|€ 5,00 mi
|15
|Gustavo Gómez
|Zagueiro
|33
|Paraguai
|31/12/2027
|€ 4,00 mi
|43
|Luis Benedetti
|Zagueiro
|19
|Brasil
|31/12/2029
|€ 4,00 mi
|6
|Jefté
|Lateral Esq.
|22
|Brasil
|31/07/2030
|€ 4,00 mi
|30
|Lucas Evangelista
|Meia Central
|31
|Brasil
|31/12/2027
|€ 4,00 mi
|1
|Carlos Miguel
|Goleiro
|27
|Brasil
|31/07/2030
|€ 5,00 mi
|31
|Luighi
|Centroavante
|20
|Brasil
|31/12/2029
|€ 5,00 mi
|7
|Felipe Anderson
|Ponta Esquerda
|33
|Brasil
|31/12/2027
|€ 2,00 mi
|33
|Erick Belé
|Meia Ofensivo
|19
|Brasil
|31/12/2028
|€ 1,00 mi
|37
|Riquelme Fillipi
|Ponta Esquerda
|19
|Brasil
|31/12/2029
|€ 1,00 mi
|50
|Luis Pacheco
|Volante
|18
|Brasil
|31/12/2029
|€ 500 mil
|14
|Marcelo Lomba
|Goleiro
|39
|Brasil
|31/12/2026
|€ 100 mil
|48
|Larson
|Meia Central
|20
|Brasil
|31/12/2030
|€ 400 mil
|24
|Aranha
|Goleiro
|21
|Brasil
|30/06/2029
|—
|56
|Arthur Gabriel
|Lateral Esq.
|20
|Brasil
|31/12/2029
|—
|38
|Figueiredo
|Meia Central
|20
|Brasil
|30/09/2026
|—
Jogo: Flamengo x Palmeiras — 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).