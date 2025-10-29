O ranking da ATP, sigla para Association of Tennis Professionals, ou Associação dos Tenistas Profissionais, é o sistema que define quem são os melhores tenistas do planeta. Atualizado toda segunda-feira, ele serve como referência para a entrada e o posicionamento dos jogadores nos torneios do circuito mundial.

Mais do que uma simples lista, o ranking é uma forma de medir regularidade, desempenho e longevidade. Cada atleta acumula pontos com base nos resultados obtidos nos torneios oficiais, e esses pontos permanecem válidos por 52 semanas, o equivalente a um ano[/grifar]. Depois desse período, os resultados “expiram”, e o jogador precisa conquistar novos pontos para manter ou melhorar sua posição.

Como o sistema de pontos funciona

O cálculo considera o desempenho do tenista em até 19 torneios. Entram nessa conta:

Os quatro Grand Slams : Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open;

: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open; Os oito Masters 1000 (como Indian Wells, Miami, Paris e Monte Carlo);

(como Indian Wells, Miami, Paris e Monte Carlo); E os melhores resultados em outras competições, como ATP 500, ATP 250 ou torneios Challenger.

Os jogadores classificados para o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada, também podem somar pontos extras.

A cada semana, os resultados mais recentes substituem os antigos, e o ranking é atualizado em tempo real.

Por que o ranking é tão importante?