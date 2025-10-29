Esporte

Entenda como funciona o ranking da ATP e quantos pontos cada torneio dá

Sistema que define quem são os melhores tenistas do mundo considera o desempenho dos atletas nos últimos 12 meses e varia conforme a importância de cada competição

Tênis: saiba como a pontuação dos tenistas é calculada (Buda Mendes/Getty Images)

Tênis: saiba como a pontuação dos tenistas é calculada (Buda Mendes/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 21h14.

O ranking da ATP, sigla para Association of Tennis Professionals, ou Associação dos Tenistas Profissionais, é o sistema que define quem são os melhores tenistas do planeta. Atualizado toda segunda-feira, ele serve como referência para a entrada e o posicionamento dos jogadores nos torneios do circuito mundial.

Mais do que uma simples lista, o ranking é uma forma de medir regularidade, desempenho e longevidade. Cada atleta acumula pontos com base nos resultados obtidos nos torneios oficiais, e esses pontos permanecem válidos por 52 semanas, o equivalente a um ano[/grifar]. Depois desse período, os resultados “expiram”, e o jogador precisa conquistar novos pontos para manter ou melhorar sua posição.

Como o sistema de pontos funciona

O cálculo considera o desempenho do tenista em até 19 torneios. Entram nessa conta:

  • Os quatro Grand Slams: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open;
  • Os oito Masters 1000 (como Indian Wells, Miami, Paris e Monte Carlo);
  • E os melhores resultados em outras competições, como ATP 500, ATP 250 ou torneios Challenger.

Os jogadores classificados para o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada, também podem somar pontos extras.

A cada semana, os resultados mais recentes substituem os antigos, e o ranking é atualizado em tempo real.

Por que o ranking é tão importante?

A posição no ranking define quem entra direto nas chaves principais, quem precisa jogar o qualificatório e quem será cabeça de chave, evitando confrontos difíceis logo nas primeiras rodadas.

Além disso, os tenistas precisam defender os pontos conquistados no ano anterior. Se um atleta foi campeão de um torneio em 2024 e perde na estreia em 2025, ele perde quase todos aqueles pontos, o que pode causar uma queda significativa no ranking.

O ranking também tem impacto fora das quadras. Ele influencia contratos de patrocínio e convites para torneios.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)Rankings

Mais de Esporte

O que é o ATP de Paris e por que o torneio é importante no calendário do tênis

CBF divulga datas e horários das semifinais da Copa do Brasil; confira

Racing x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Fluminense x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Esporte

O que é o ATP de Paris e por que o torneio é importante no calendário do tênis

Economia

Câmara aprova projeto de atualização patrimonial e medidas da MP do IOF

Mundo

EUA anuncia acordo bilionário para geração de energia nuclear para a IA

Mercados

Fintech tem seu pior dia da história após ver ações despencarem 44%