Tênis: saiba como a pontuação dos tenistas é calculada (Buda Mendes/Getty Images)
Redatora
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 21h14.
O ranking da ATP, sigla para Association of Tennis Professionals, ou Associação dos Tenistas Profissionais, é o sistema que define quem são os melhores tenistas do planeta. Atualizado toda segunda-feira, ele serve como referência para a entrada e o posicionamento dos jogadores nos torneios do circuito mundial.
Mais do que uma simples lista, o ranking é uma forma de medir regularidade, desempenho e longevidade. Cada atleta acumula pontos com base nos resultados obtidos nos torneios oficiais, e esses pontos permanecem válidos por 52 semanas, o equivalente a um ano[/grifar]. Depois desse período, os resultados “expiram”, e o jogador precisa conquistar novos pontos para manter ou melhorar sua posição.
O cálculo considera o desempenho do tenista em até 19 torneios. Entram nessa conta:
Os jogadores classificados para o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada, também podem somar pontos extras.
A cada semana, os resultados mais recentes substituem os antigos, e o ranking é atualizado em tempo real.
A posição no ranking define quem entra direto nas chaves principais, quem precisa jogar o qualificatório e quem será cabeça de chave, evitando confrontos difíceis logo nas primeiras rodadas.
Além disso, os tenistas precisam defender os pontos conquistados no ano anterior. Se um atleta foi campeão de um torneio em 2024 e perde na estreia em 2025, ele perde quase todos aqueles pontos, o que pode causar uma queda significativa no ranking.
O ranking também tem impacto fora das quadras. Ele influencia contratos de patrocínio e convites para torneios.