Procon-SP multa T4F em R$ 626 mil por falha em shows de Taylor Swift e Lollapalooza

O Procon São Paulo informou nesta terça-feira, 12, que multou T4F (SHOW3) em R$ 626 mil por problemas na venda de ingressos. A multa envolve a “The Eras Tour”, turnê de shows da cantora Taylor Swift, que aconteceu em novembro deste ano, e o festival de música Lollapalooza, nas edições de 2020 e 2023.

As irregularidades constatadas foram por “serviços inadequados”, como falta de respeito às próprias regras da fila virtual, incluindo acesso de consumidores na espera, mesmo quando os ingressos já estavam esgotados. Segundo o Procon, outra dificuldade foi uma “vantagem manifestamente excessiva” pelo descumprimento de “diversas situações relacionadas à meia-entrada”. Outra questão foi a falta de devolução da taxa de conveniência em casos de cancelamento do show.

A multa foi aplicada após a empresa apresentar esclarecimentos ao Procon – em junho, o órgão de defesa do consumidor havia pedido explicações à T4F após os ingressos para o show de Swift esgotarem em uma hora. A penalidade levou em consideração ainda reclamações de consumidores e matérias jornalísticas.

O direito à informação também não foi respeitado no site da empresa, segundo o Procon, que também apresenta diversas “cláusulas abusivas” nas páginas “Perguntas Frequentes” e “Termos e Condições”. Entre elas: instruções para retirada do pacote VIP; descrição do que pode ser levado para os shows; cobrança de taxa de conveniência nas vendas realizadas presencialmente e sobre procedimentos para cancelamento e devolução do valor do ingresso.

Segundo o órgão, o valor da multa é calculado conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e aplicada por meio de processo administrativo. A empresa ainda tem direito à defesa.

