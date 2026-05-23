Quem são os atletas mais bem pagos do mundo? Confira o ranking de 2026

Dez anos após aparecer pela primeira vez no topo do ranking da Forbes, Cristiano Ronaldo consolida sua posição como o atleta mais bem pago do planeta.

O português de 41 anos faturou US$ 300 milhões nos últimos 12 meses, igualando o recorde histórico do boxeador Floyd Mayweather Jr. (2015).

Esta é a quarta vez consecutiva — e sexta no total — que o craque lidera a lista.

O fenômeno financeiro do esporte mundial impressiona: juntos, os dez atletas mais bem pagos de 2026 somaram US$ 1,4 bilhão em ganhos. O valor é mais que o dobro dos US$ 635 milhões registrados em 2016.

Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, todos os integrantes do top 10 superaram a marca individual de US$ 100 milhões.

Os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2026, segundo a Forbes

Cristiano Ronaldo: jogador renovou o contrato com o clube saudita Al-Nassr (FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

1. Cristiano Ronaldo (futebol, Portugal) — US$ 300 milhões US$ 235 milhões em campo / US$ 65 milhões fora. Jogador do Al-Nassr, na Arábia Saudita, Ronaldo tem mais de 1 bilhão de seguidores nas redes sociais e patrocínios com Binance, Nike e Perplexity, entre outros. Em fevereiro, adquiriu 25% do UD Almería, clube espanhol da segunda divisão.

2. Canelo Álvarez (boxe, México) — US$ 170 milhões US$ 160 milhões em campo / US$ 10 milhões fora. Está no meio de um contrato de quatro lutas com a Riyadh Season avaliado em até US$ 400 milhões. Sua luta contra Terence Crawford atraiu mais de 41 milhões de espectadores na Netflix e bateu o recorde de público em uma luta de boxe no Nevada, com 70.482 presentes.

Lionel Messi: argentino é o 3º mais bem pago do mundo (Megan Briggs/Getty Images)

3. Lionel Messi (futebol, Argentina) — US$ 140 milhões US$ 70 milhões em campo / US$ 70 milhões fora. O Inter Miami paga a Messi US$ 28,3 milhões em compensação garantida nesta temporada — mais do que a folha salarial completa de outros 28 times da MLS. Em outubro, renovou contrato com o clube até o fim de 2028.

LeBron James: jogador de basquete está na lista dos mais bem pagos ((Foto: Luke Hales/Getty Images))

4. LeBron James (basquete, EUA) — US$ 137,8 milhões US$ 52,8 milhões em quadra / US$ 85 milhões fora. Aos 41 anos, considera a aposentadoria, mas detém os recordes da NBA em temporadas jogadas (23) e partidas disputadas (1.622). É sócio do Fenway Sports Group, que controla o Boston Red Sox e o Liverpool.

5. Shohei Ohtani (beisebol, Japão) — US$ 127,6 milhões US$ 2,6 milhões em campo / US$ 125 milhões fora. Apesar do contrato histórico de US$ 700 milhões com o Los Angeles Dodgers, a maior parte é diferida para 2034. Com mais de 20 patrocinadores, tem o maior ganho fora do esporte do top 10 — e o maior já registrado pela Forbes para um atleta ativo desde Conor McGregor em 2021.

Stephen Curry: armador é um dos atletas mais bem pagos de 2026 ( Thearon W. Henderson/Getty Images)

6. Stephen Curry (basquete, EUA) — US$ 124,7 milhões US$ 59,7 milhões em quadra / US$ 65 milhões fora. O armador do Golden State Warriors rompeu o contrato com a Under Armour em novembro e está em agência livre de tênis, usando diferentes marcas em quadra e leiloando pares para a caridade.

Jon Rahm: atleta também está na lista (SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)

7. Jon Rahm (golfe, Espanha) — US$ 107 milhões US$ 97 milhões em campo / US$ 10 milhões fora. Joga no LIV Golf patrocinado pela Arábia Saudita, que anunciou em abril o encerramento do financiamento ao fim desta temporada. Rahm disse este mês que ainda tem anos de contrato e "não vê muitas saídas."

Karim Benzema (Justin Setterfield/Getty Images)

8. Karim Benzema (futebol, França) — US$ 104 milhões US$ 100 milhões em campo / US$ 4 milhões fora. Deixou o Al-Ittihad no meio da temporada após uma disputa contratual e foi para o Al-Hilal, onde marcou um hat-trick na estreia em fevereiro.

9. Kevin Durant (basquete, EUA) — US$ 103,8 milhões US$ 54,8 milhões em quadra / US$ 49 milhões fora. Tornou-se o oitavo atleta ainda ativo a ultrapassar US$ 1 bilhão em ganhos de carreira, segundo a Forbes. Ingressou no Houston Rockets em julho após uma troca.

10. Lewis Hamilton (automobilismo, Reino Unido) — US$ 100 milhões US$ 70 milhões em campo / US$ 30 milhões fora. Novo recorde para a Fórmula 1, superando seus próprios US$ 82 milhões de 2021. Além das pistas, tem uma empresa de produção, uma marca de roupas, uma bebida alcoólica artesanal e foi produtor do filme F1, lançado em 2025.