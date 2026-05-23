Quem são os atletas mais bem pagos do mundo? Confira o ranking de 2026

Lewis Hamilton: além das pistas, atleta tem uma empresa de produção (Mark Thompson/Getty Images)
Repórter
Publicado em 23 de maio de 2026 às 09h25.
Dez anos após aparecer pela primeira vez no topo do ranking da Forbes, Cristiano Ronaldo consolida sua posição como o atleta mais bem pago do planeta.
O português de 41 anos faturou US$ 300 milhões nos últimos 12 meses, igualando o recorde histórico do boxeador Floyd Mayweather Jr. (2015).
Esta é a quarta vez consecutiva — e sexta no total — que o craque lidera a lista.
O fenômeno financeiro do esporte mundial impressiona: juntos, os dez atletas mais bem pagos de 2026 somaram US$ 1,4 bilhão em ganhos. O valor é mais que o dobro dos US$ 635 milhões registrados em 2016.
Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, todos os integrantes do top 10 superaram a marca individual de US$ 100 milhões.
1. Cristiano Ronaldo (futebol, Portugal) — US$ 300 milhões US$ 235 milhões em campo / US$ 65 milhões fora. Jogador do Al-Nassr, na Arábia Saudita, Ronaldo tem mais de 1 bilhão de seguidores nas redes sociais e patrocínios com Binance, Nike e Perplexity, entre outros. Em fevereiro, adquiriu 25% do UD Almería, clube espanhol da segunda divisão.
2. Canelo Álvarez (boxe, México) — US$ 170 milhões US$ 160 milhões em campo / US$ 10 milhões fora. Está no meio de um contrato de quatro lutas com a Riyadh Season avaliado em até US$ 400 milhões. Sua luta contra Terence Crawford atraiu mais de 41 milhões de espectadores na Netflix e bateu o recorde de público em uma luta de boxe no Nevada, com 70.482 presentes.
3. Lionel Messi (futebol, Argentina) — US$ 140 milhões US$ 70 milhões em campo / US$ 70 milhões fora. O Inter Miami paga a Messi US$ 28,3 milhões em compensação garantida nesta temporada — mais do que a folha salarial completa de outros 28 times da MLS. Em outubro, renovou contrato com o clube até o fim de 2028.
4. LeBron James (basquete, EUA) — US$ 137,8 milhões US$ 52,8 milhões em quadra / US$ 85 milhões fora. Aos 41 anos, considera a aposentadoria, mas detém os recordes da NBA em temporadas jogadas (23) e partidas disputadas (1.622). É sócio do Fenway Sports Group, que controla o Boston Red Sox e o Liverpool.
5. Shohei Ohtani (beisebol, Japão) — US$ 127,6 milhões US$ 2,6 milhões em campo / US$ 125 milhões fora. Apesar do contrato histórico de US$ 700 milhões com o Los Angeles Dodgers, a maior parte é diferida para 2034. Com mais de 20 patrocinadores, tem o maior ganho fora do esporte do top 10 — e o maior já registrado pela Forbes para um atleta ativo desde Conor McGregor em 2021.
6. Stephen Curry (basquete, EUA) — US$ 124,7 milhões US$ 59,7 milhões em quadra / US$ 65 milhões fora. O armador do Golden State Warriors rompeu o contrato com a Under Armour em novembro e está em agência livre de tênis, usando diferentes marcas em quadra e leiloando pares para a caridade.
7. Jon Rahm (golfe, Espanha) — US$ 107 milhões US$ 97 milhões em campo / US$ 10 milhões fora. Joga no LIV Golf patrocinado pela Arábia Saudita, que anunciou em abril o encerramento do financiamento ao fim desta temporada. Rahm disse este mês que ainda tem anos de contrato e "não vê muitas saídas."
8. Karim Benzema (futebol, França) — US$ 104 milhões US$ 100 milhões em campo / US$ 4 milhões fora. Deixou o Al-Ittihad no meio da temporada após uma disputa contratual e foi para o Al-Hilal, onde marcou um hat-trick na estreia em fevereiro.
9. Kevin Durant (basquete, EUA) — US$ 103,8 milhões US$ 54,8 milhões em quadra / US$ 49 milhões fora. Tornou-se o oitavo atleta ainda ativo a ultrapassar US$ 1 bilhão em ganhos de carreira, segundo a Forbes. Ingressou no Houston Rockets em julho após uma troca.
10. Lewis Hamilton (automobilismo, Reino Unido) — US$ 100 milhões US$ 70 milhões em campo / US$ 30 milhões fora. Novo recorde para a Fórmula 1, superando seus próprios US$ 82 milhões de 2021. Além das pistas, tem uma empresa de produção, uma marca de roupas, uma bebida alcoólica artesanal e foi produtor do filme F1, lançado em 2025.