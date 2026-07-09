Quando são os jogos das semifinais da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 entra na reta final, e as semifinais já estão marcadas. Os dois jogos serão nos Estados Unidos, ambos às 16h, no horário de Brasília.

A França é a primeira seleção classificada para essa fase, após vencer o Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira, 9.

As datas e sedes das semifinais

O primeiro jogo da semifinal será na terça-feira, 14, no AT&T Stadium, em Arlington, na região de Dallas.

A segunda partida acontece na quarta-feira, 15, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

As duas partidas começam às 16h, no horário de Brasília.

Como ficam os confrontos

A França, já classificada, aguarda o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que se enfrentam nas quartas de final na sexta-feira, 10.

A segunda semifinal, em Atlanta, reunirá os vencedores de dois confrontos das quartas: Inglaterra e Noruega e Argentina e Suíça, que se enfrentam no sábado, 11. Os classificados desses jogos definem quem avança para a decisão.

O caminho até a final

Os vencedores das duas semifinais se enfrentam na grande final, marcada para o dia 19, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Já os perdedores disputam o terceiro lugar no dia 18, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Todos os jogos do mata-mata da Copa de 2026 são em partida única.