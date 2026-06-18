Esporte

Fase de grupos copa 2026

Filhos de ídolos e campeões: os 'nepobabies' que estão na Copa do Mundo de 2026

De Haaland a Zidane, jogadores carregam sobrenomes conhecidos e seguem os passos de pais que fizeram história no esporte

Jogadores 'nepobabies': Filhos de ex-jogadores, treinadores e até de um ex-presidente disputam o principal torneio do futebol mundial (Justin Setterfield/AFP)

Jogadores 'nepobabies': Filhos de ex-jogadores, treinadores e até de um ex-presidente disputam o principal torneio do futebol mundial (Justin Setterfield/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 18 de junho de 2026 às 10h08.

A Copa do Mundo de 2026 não reúne apenas algumas das maiores estrelas do futebol atual. O torneio também destaca uma geração de jogadores que cresceram sob os holofotes por serem filhos de ex-atletas famosos.

Apelidados nas redes sociais de "nepobabies", termo usado para descrever filhos de personalidades que seguiram carreiras semelhantes às dos pais, esses atletas carregam sobrenomes conhecidos e histórias marcadas pela influência familiar no esporte.

Apesar das inevitáveis comparações, muitos deles já construíram carreiras de destaque e chegam ao Mundial como protagonistas de suas seleções.

Haaland lidera lista de herdeiros do futebol

Entre os nomes mais famosos está Erling Haaland, atacante da Noruega e um dos principais goleadores do futebol mundial. Ele é filho de Alf-Inge Haaland, ex-jogador que atuou por clubes ingleses como Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City.

Outro destaque é Marcus Thuram, atacante da França. Seu pai é Lilian Thuram, campeão da Copa do Mundo de 1998 e considerado um dos maiores defensores da história do futebol francês.

A Argentina também conta com Alexis Mac Allister, filho do ex-jogador Carlos Mac Allister. O meio-campista se consolidou como uma das peças mais importantes da seleção argentina.

Sobrenomes históricos seguem presentes

A lista também inclui Lucas Zidane, goleiro da Argélia e filho de Zinedine Zidane, um dos maiores jogadores de todos os tempos e campeão do mundo em 1998.

Pela Argentina, Nico Paz carrega o legado de Pablo Paz, ex-zagueiro que disputou a Copa do Mundo de 1998. O jovem meia ganhou espaço no futebol europeu e é apontado como uma das promessas da seleção.

Giuliano Simeone, atacante da Argentina, é filho de Diego Simeone, ídolo do futebol argentino e treinador do Atlético de Madrid.

Filhos de estrelas internacionais

Os Estados Unidos contam com Giovanni Reyna, filho de Claudio Reyna, ex-capitão da seleção norte-americana e um dos principais jogadores do país nas décadas de 1990 e 2000.

Outro representante norte-americano é Timothy Weah. Filho de George Weah, vencedor da Bola de Ouro de 1995 e ex-presidente da Libéria, o atacante segue construindo sua própria trajetória no futebol internacional.

A Nova Zelândia tem Tyler Bindon, defensor que é filho de Jenny Bindon, ex-goleira da seleção feminina neozelandesa e uma das referências do futebol do país.

Representantes da América do Sul

O Brasil é representado por Rayan, atacante que tem como pai o ex-jogador do Vasco, Valkmar. Considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, ele ganhou espaço na seleção e chega ao seu primeiro Mundial em 2026.

Pelo Paraguai, Gatito Fernández mantém viva uma tradição familiar. O goleiro é filho de Gato Fernández, ex-arqueiro que também defendeu a seleção paraguaia.

A lista dos 'nepobabies' da Copa de 2026

  • Erling Haaland (filho de Alf-Inge Haaland, ex-jogador norueguês)
  • Marcus Thuram (filho de Lilian Thuram, ex-jogador francês)
  • Rayan (filho de Valkmar, ex-jogador brasileiro)
  • Tyler Bindon (filho de Jenny Bindon, ex-jogadora neozelandesa)
  • Alexis Mac Allister (filho de Carlos Mac Allister, ex-jogador argentino)
  • Timothy Weah (filho de George Weah, ex-jogador liberiano)
  • Gatito Fernández (filho de Gato Fernández, ex-goleiro paraguaio)
  • Nico Paz (filho de Pablo Paz, ex-jogador argentino)
  • Giovanni Reyna (filho de Claudio Reyna, ex-jogador americano)
  • Lucas Zidane (filho de Zinedine Zidane, ex-jogador francês)
  • Giuliano Simeone (filho de Diego Simeone, ex-jogador argentino)
  • Mamadou Sarr (filho de Pape Sarr, ex-jogador senegalês) 
  • Lee Tae-Seok (filho de Lee Eul-Young, ex-jogador sul-coreano)
  • Kristian Thorstvedt (filho de Erik Thorstvedt, ex-jogador norueguês)
  • Damian Bobadilla (filho de Aldo Bobadilla, ex-jogador paraguaio)
  • Justin Kluivert (filho de Patrick Kluivert, ex-jogador holandês)

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