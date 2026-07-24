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Opinião: o líder deve ter os ouvidos e a autoridade de um maestro

O estilo comando e controle ainda seduz, mas a liderança eficaz será a que consegue transformar diferentes inteligências em harmonia

Líderes de sucesso orquestram talentos e inteligência artificial com escuta e autoridade (Kitreel/Shutterstock)

Líderes de sucesso orquestram talentos e inteligência artificial com escuta e autoridade (Kitreel/Shutterstock)

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Publicado em 24 de julho de 2026 às 15h00.

Por Claudia Elisa Soares.

Falar sobre liderança do futuro já não é falar sobre um tempo distante. O futuro entrou na sala, sentou à mesa e começou a participar das decisões.

Em muitas empresas, ele chegou na forma de inteligência artificial, automação, análise preditiva e sistemas que aprendem mais rápido do que a própria burocracia corporativa consegue responder.

Nesse novo cenário, o líder que insiste em controlar cada detalhe descobre que o velho modelo perdeu o compasso.

Apesar disso, a imagem do chefe que centraliza tudo, aprova tudo e determina sozinho o ritmo da organização ainda seduz, porque passa uma sensação de força.

A liderança baseada no comando e controle costuma ser vista como um porto seguro, principalmente em tempos incertos como o que vivemos, quando a promessa de ordem parece reconfortante.

Mas há uma diferença gritante entre autoridade e controle rígido. A primeira organiza, dá direção e sustenta responsabilidade.

O segundo sufoca, atrasa e, quase sempre, empobrece a inteligência coletiva.

O líder do futuro precisará preservar a autoridade, mas exercê la de outro modo: com escuta, leitura de contexto e capacidade de orquestração.

É por isso que a metáfora do maestro se torna tão poderosa. Um maestro não toca todos os instrumentos, não substitui os músicos e não produz beleza sozinho.

Ainda assim, sua presença é decisiva. Ele escuta com profundidade, coordena talentos diferentes, faz ajustes finos em tempo real e mantém a unidade da obra.

É exatamente essa combinação de ouvidos atentos e autoridade legítima que começa a definir a liderança mais eficaz na era da IA.

A empresa saiu do ritmo da burocracia

Um dos maiores desafios do presente é que a velocidade da execução já não depende apenas de pessoas.

Sistemas inteligentes aceleram análises, reduzem etapas, sugerem alternativas e, em muitos casos, entregam respostas em segundos.

Só que a estrutura de decisão de muitas empresas continua presa a rituais antigos: excesso de camadas, validações sem fim, medo de delegar e cultura baseada em comando vertical.

O resultado é um descompasso perigoso.

Isso muda o papel da liderança. Antes, liderar era, em boa medida, supervisionar tarefas e garantir conformidade.

Agora, liderar é coordenar capacidades que estão em constante evolução. Parte dessas capacidades está nas pessoas. Parte está nos sistemas.

Parte surge justamente da interação entre ambos. O líder deixa de ser o fiscal da execução para se tornar o responsável pela qualidade do arranjo.

Escuta é tecnologia de alta precisão

Existe um equívoco recorrente no debate sobre liderança. Muitos ainda tratam a escuta como se fosse uma concessão emocional, algo importante para o clima, mas secundário para o resultado.

Na prática, a escuta se tornou uma das competências mais estratégicas do mundo organizacional. Num ambiente complexo, ouvir bem não é um gesto de gentileza.

É uma forma sofisticada de ampliar percepção, reduzir cegueira e melhorar decisão.

O líder que escuta capta sinais fracos antes que eles virem crise. Percebe tensões que os indicadores ainda não revelaram. Entende o impacto humano de mudanças tecnológicas.

Dá espaço para que especialistas, equipes e até pontos de vista divergentes entrem na equação. Isso não enfraquece a autoridade.

Ao contrário, torna a autoridade mais robusta, porque ela passa a se apoiar em realidade, não em vaidade.

Escutar, nesse sentido, é também saber ouvir o que não está sendo dito. É perceber quando a equipe está obedecendo, mas já não acredita.

Quando a inovação parece ativa, mas o medo calou a discordância. Quando a produtividade cresceu, mas a qualidade da decisão caiu.

O ouvido do maestro não busca barulho, busca nuance. Ele sabe que pequenas desafinações, ignoradas por tempo demais, comprometem a obra inteira.

Entre o caos e o autoritarismo

Se o controle rígido não funciona como resposta universal, isso não significa defender uma liderança frouxa, difusa ou incapaz de decidir.

O pêndulo também engana quando empurra organizações para o extremo oposto, onde todos opinam, ninguém decide e a responsabilidade evapora.

O futuro não pertence nem ao autoritarismo nem ao caos. Pertence à liderança que combina decisão clara com processo consultivo.

Esse equilíbrio é mais difícil do que parece. Exige que o líder tenha humildade para buscar perspectivas diversas e firmeza para assumir o peso da escolha final.

Exige curiosidade para aprender com a equipe e coragem para encerrar a discussão quando o momento pede direção.

Exige abertura para a contribuição distribuída e, ao mesmo tempo, consciência de que autoridade não pode ser terceirizada.

A autoridade do maestro é um bom modelo porque não depende de grito. Ela depende de legitimidade.

Os músicos o seguem não porque ele ocupa um cargo abstrato, mas porque sua condução melhora o resultado do conjunto.

Há clareza sobre quem responde pelo todo, mas também há espaço para a excelência individual aparecer.

O líder do futuro precisará construir esse tipo de autoridade: menos baseada em imposição, mais apoiada em competência, coerência e capacidade de leitura do sistema.

Quando a autoridade se desconecta da escuta, a empresa até pode parecer organizada por um tempo. Há silêncio, rapidez, disciplina aparente.

Mas muitas vezes esse silêncio é só medo bem administrado. E o medo, embora acelere a obediência no curto prazo, empobrece a inteligência, reduz a inovação e aumenta o custo oculto de uma liderança inadequada.

Pessoas deixam de pensar, deixam de alertar, deixam de propor. A organização continua se movendo, mas passa a tocar com metade do seu potencial.

O líder maestro afina o sistema

Talvez a principal diferença entre a liderança tradicional de comando e controle e a liderança necessária para o agora esteja no objeto de atenção.

O modelo antigo cobrava performance de indivíduos. O modelo emergente precisa afinar sistemas. Isso inclui processos, tecnologia, cultura, critérios de decisão, papéis e a qualidade das interações.

O líder maestro entende que desempenho não nasce apenas de talento ou esforço. Nasce do arranjo.

O líder que o mundo atual pede, portanto, não será o que dá ordens em voz alta nem o que aparece como o mais indispensável.

Será o que consegue fazer diferentes inteligências trabalharem em harmonia. O que escuta com profundidade sem perder a direção.

O que decide com firmeza sem humilhar a contribuição alheia. O que entende que autoridade não é o direito de controlar tudo, mas a responsabilidade de manter o conjunto vivo, atento e coerente.

Como um maestro, o líder precisará de ouvidos treinados para perceber nuances e de autoridade suficiente para transformar diversidade em unidade.

Não para abafar a potência de cada instrumento, mas para fazer com que todos, juntos, executem algo maior do que qualquer talento isolado poderia produzir.

Acompanhe tudo sobre:Liderança

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