Opinião: o líder deve ter os ouvidos e a autoridade de um maestro

Líderes de sucesso orquestram talentos e inteligência artificial com escuta e autoridade (Kitreel/Shutterstock)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 24 de julho de 2026 às 15h00.
Por Claudia Elisa Soares.
Falar sobre liderança do futuro já não é falar sobre um tempo distante. O futuro entrou na sala, sentou à mesa e começou a participar das decisões.
Em muitas empresas, ele chegou na forma de inteligência artificial, automação, análise preditiva e sistemas que aprendem mais rápido do que a própria burocracia corporativa consegue responder.
Nesse novo cenário, o líder que insiste em controlar cada detalhe descobre que o velho modelo perdeu o compasso.
Apesar disso, a imagem do chefe que centraliza tudo, aprova tudo e determina sozinho o ritmo da organização ainda seduz, porque passa uma sensação de força.
A liderança baseada no comando e controle costuma ser vista como um porto seguro, principalmente em tempos incertos como o que vivemos, quando a promessa de ordem parece reconfortante.
Mas há uma diferença gritante entre autoridade e controle rígido. A primeira organiza, dá direção e sustenta responsabilidade.
O segundo sufoca, atrasa e, quase sempre, empobrece a inteligência coletiva.
O líder do futuro precisará preservar a autoridade, mas exercê la de outro modo: com escuta, leitura de contexto e capacidade de orquestração.
É por isso que a metáfora do maestro se torna tão poderosa. Um maestro não toca todos os instrumentos, não substitui os músicos e não produz beleza sozinho.
Ainda assim, sua presença é decisiva. Ele escuta com profundidade, coordena talentos diferentes, faz ajustes finos em tempo real e mantém a unidade da obra.
É exatamente essa combinação de ouvidos atentos e autoridade legítima que começa a definir a liderança mais eficaz na era da IA.
Um dos maiores desafios do presente é que a velocidade da execução já não depende apenas de pessoas.
Sistemas inteligentes aceleram análises, reduzem etapas, sugerem alternativas e, em muitos casos, entregam respostas em segundos.
Só que a estrutura de decisão de muitas empresas continua presa a rituais antigos: excesso de camadas, validações sem fim, medo de delegar e cultura baseada em comando vertical.
O resultado é um descompasso perigoso.
Isso muda o papel da liderança. Antes, liderar era, em boa medida, supervisionar tarefas e garantir conformidade.
Agora, liderar é coordenar capacidades que estão em constante evolução. Parte dessas capacidades está nas pessoas. Parte está nos sistemas.
Parte surge justamente da interação entre ambos. O líder deixa de ser o fiscal da execução para se tornar o responsável pela qualidade do arranjo.
Existe um equívoco recorrente no debate sobre liderança. Muitos ainda tratam a escuta como se fosse uma concessão emocional, algo importante para o clima, mas secundário para o resultado.
Na prática, a escuta se tornou uma das competências mais estratégicas do mundo organizacional. Num ambiente complexo, ouvir bem não é um gesto de gentileza.
É uma forma sofisticada de ampliar percepção, reduzir cegueira e melhorar decisão.
O líder que escuta capta sinais fracos antes que eles virem crise. Percebe tensões que os indicadores ainda não revelaram. Entende o impacto humano de mudanças tecnológicas.
Dá espaço para que especialistas, equipes e até pontos de vista divergentes entrem na equação. Isso não enfraquece a autoridade.
Ao contrário, torna a autoridade mais robusta, porque ela passa a se apoiar em realidade, não em vaidade.
Escutar, nesse sentido, é também saber ouvir o que não está sendo dito. É perceber quando a equipe está obedecendo, mas já não acredita.
Quando a inovação parece ativa, mas o medo calou a discordância. Quando a produtividade cresceu, mas a qualidade da decisão caiu.
O ouvido do maestro não busca barulho, busca nuance. Ele sabe que pequenas desafinações, ignoradas por tempo demais, comprometem a obra inteira.
Se o controle rígido não funciona como resposta universal, isso não significa defender uma liderança frouxa, difusa ou incapaz de decidir.
O pêndulo também engana quando empurra organizações para o extremo oposto, onde todos opinam, ninguém decide e a responsabilidade evapora.
O futuro não pertence nem ao autoritarismo nem ao caos. Pertence à liderança que combina decisão clara com processo consultivo.
Esse equilíbrio é mais difícil do que parece. Exige que o líder tenha humildade para buscar perspectivas diversas e firmeza para assumir o peso da escolha final.
Exige curiosidade para aprender com a equipe e coragem para encerrar a discussão quando o momento pede direção.
Exige abertura para a contribuição distribuída e, ao mesmo tempo, consciência de que autoridade não pode ser terceirizada.
A autoridade do maestro é um bom modelo porque não depende de grito. Ela depende de legitimidade.
Os músicos o seguem não porque ele ocupa um cargo abstrato, mas porque sua condução melhora o resultado do conjunto.
Há clareza sobre quem responde pelo todo, mas também há espaço para a excelência individual aparecer.
O líder do futuro precisará construir esse tipo de autoridade: menos baseada em imposição, mais apoiada em competência, coerência e capacidade de leitura do sistema.
Quando a autoridade se desconecta da escuta, a empresa até pode parecer organizada por um tempo. Há silêncio, rapidez, disciplina aparente.
Mas muitas vezes esse silêncio é só medo bem administrado. E o medo, embora acelere a obediência no curto prazo, empobrece a inteligência, reduz a inovação e aumenta o custo oculto de uma liderança inadequada.
Pessoas deixam de pensar, deixam de alertar, deixam de propor. A organização continua se movendo, mas passa a tocar com metade do seu potencial.
Talvez a principal diferença entre a liderança tradicional de comando e controle e a liderança necessária para o agora esteja no objeto de atenção.
O modelo antigo cobrava performance de indivíduos. O modelo emergente precisa afinar sistemas. Isso inclui processos, tecnologia, cultura, critérios de decisão, papéis e a qualidade das interações.
O líder maestro entende que desempenho não nasce apenas de talento ou esforço. Nasce do arranjo.
O líder que o mundo atual pede, portanto, não será o que dá ordens em voz alta nem o que aparece como o mais indispensável.
Será o que consegue fazer diferentes inteligências trabalharem em harmonia. O que escuta com profundidade sem perder a direção.
O que decide com firmeza sem humilhar a contribuição alheia. O que entende que autoridade não é o direito de controlar tudo, mas a responsabilidade de manter o conjunto vivo, atento e coerente.
Como um maestro, o líder precisará de ouvidos treinados para perceber nuances e de autoridade suficiente para transformar diversidade em unidade.
Não para abafar a potência de cada instrumento, mas para fazer com que todos, juntos, executem algo maior do que qualquer talento isolado poderia produzir.