Sergio Ramos é contratado pelo Sevilla e retorna ao clube depois de 18 anos

Já diz o ditado: "o bom filho a casa torna'. E o jogador Sérgio Ramos leva essa frase tão a sério que o próprio Sevilla anunciou, nesta segunda-feira, 4, a recontratação do zagueiro, 18 anos depois de sua saída para o Real Madrid, em 2005.

A volta ao "lar" só foi possível porque o espanhol deixou o Paris Saint-Germain (PSG) na última temporada e estava sem contrato. Durante o período "inativo", o zagueiro foi cotado e especulado para diversos outros clubes, entre eles o Al-Nassr e Al-Hilal, Inter Miami e Galatasaray, da Turquia. Mas foi o Sevilla com quem ele fechou a parceria, para jogar até o fim da temporada, com contrato renovável por mais um ano.

Carreira

O "Palangana" foi a primeira casa de Ramos. Ele foi contratado aos 17 anos, em 2003, e dois anos mais tarde, fez história ao se tornar a contratação mais cara do Campeonato Espanhol. Ramos começou nas categorias de base e estreou como profissional em 2004, em um jogo contra o Deportivo de La Coruña. A partida rendeu a ele um gol e, depois de boas três temporadas, ele partiu para o Real Madrid.

No "Merengue", Ramos fez história: conquistou mais de 20 títulos, entre eles quatro para a La Liga e quatro da Champions League, e se tornou artilheiro. Participou de quatro Copas do Mundo pela seleção espanhola, e venceu a edição de 2010. Foram também três Eurocopas, e dois títulos vencidos no campeonato: o de 2008 e 2012.

Em 2013, Ramos se tornou o jogador mais jovem da Espanha a alcançar 100 partidas pela seleção. Ao mesmo tempo, também virou o segundo jogador com mais títulos pelo país.

Agora, ele retorna ao Sevilla com ainda mais prestígio: é considerado um dos melhores zagueiros de sua geração — e de todos os tempos.