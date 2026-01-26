Esporte

Quando é o próximo jogo do São Paulo?

Estreia do time no Brasileirão ocorre no Morumbis, com transmissão em TV aberta e streaming

São Paulo x Flamengo: clássico nacional abre a campanha das duas equipes no campeonato (Wagner Meier/Getty Images)

São Paulo x Flamengo: clássico nacional abre a campanha das duas equipes no campeonato (Wagner Meier/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 22h05.

O São Paulo enfrenta o Flamengo na próxima quarta-feira, 28, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão 2026. O clássico nacional abre a campanha das duas equipes no campeonato

O time comandado por Hernán Crespo estreia em casa e tenta manter o bom retrospecto recente como mandante, com 3 vitórias nos últimos 4 jogos no estádio, apesar da derrota para a Portuguesa.

O Flamengo, por sua vez, de Filipe Luís, chega pressionado após perder 3 de seus últimos 4 jogos.

Confira abaixo as prováveis escalações para o duelo:

São Paulo — Técnico: Hernán Crespo
Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antonio; Luciano, Ferreirinha e Gonzalo Tapia.

Flamengo — Técnico: Filipe Luís
Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Quando é o próximo jogo do São Paulo?

O próximo jogo do São Paulo é quarta-feira, 28 de janeiro, às 21h30, contra o Flamengo, pela primeira rodada do Brasileirão Série A.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 28, às 21h30, entre São Paulo e Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e pelo GE TV (streaming).

Como assistir online o jogo São Paulo x Flamengo hoje?

É possível assistir online ao jogo pelo GE TV e pelo Premiere, mediante login ou assinatura das plataformas.

Acompanhe tudo sobre:FutebolSão Paulo Futebol ClubeFlamengo

Mais de Esporte

Portuguesa x Guarani: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Nova Iguaçu x Volta Redonda: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Super Bowl 2026: Seahawks e Patriots revivem duelo após 11 anos

Fórmula 1 2026 começa em março e volta à Globo após cinco anos

Mais na Exame

Pop

Rivalidade se acirra no BBB 26 com embate entre Ana Paula e Sarah

Mercados

Ações da Hyundai caem após Trump anunciar aumento de 25% em tarifas para produtos da Coreia do Sul

Um conteúdo SBT News

Brasil lidera ranking mundial de assassinatos de pessoas trans

Brasil

Prova de baliza não será obrigatória para tirar CNH em SP e em outros estados