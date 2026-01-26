O São Paulo enfrenta o Flamengo na próxima quarta-feira, 28, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão 2026. O clássico nacional abre a campanha das duas equipes no campeonato

O time comandado por Hernán Crespo estreia em casa e tenta manter o bom retrospecto recente como mandante, com 3 vitórias nos últimos 4 jogos no estádio, apesar da derrota para a Portuguesa.

O Flamengo, por sua vez, de Filipe Luís, chega pressionado após perder 3 de seus últimos 4 jogos.

Confira abaixo as prováveis escalações para o duelo:

São Paulo — Técnico: Hernán Crespo

Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antonio; Luciano, Ferreirinha e Gonzalo Tapia.

Flamengo — Técnico: Filipe Luís

Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Quando é o próximo jogo do São Paulo?

O próximo jogo do São Paulo é quarta-feira, 28 de janeiro, às 21h30, contra o Flamengo, pela primeira rodada do Brasileirão Série A.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 28, às 21h30, entre São Paulo e Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e pelo GE TV (streaming).

Como assistir online o jogo São Paulo x Flamengo hoje?

É possível assistir online ao jogo pelo GE TV e pelo Premiere, mediante login ou assinatura das plataformas.