Quando será o próximo jogo de João Fonseca na 3ª rodada de Wimbledon?

João Fonseca garantiu vaga na terceira rodada de Wimbledon ao vencer o holandês Jesper de Jong por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4, nesta quarta-feira, 1º. O brasileiro, de 19 anos, avançou em sua segunda participação na chave principal do Grand Slam disputado em Londres, mesmo após enfrentar maior resistência no segundo set.

O próximo adversário de João será o vencedor do confronto entre Roman Safiullin e Botic van de Zandschulp.

O resultado também marcou a revanche do brasileiro diante de Jesper de Jong. Os dois haviam se enfrentado no Challenger de Estoril, em 2025, quando o holandês venceu por 6/2 e 7/5.

Jesper, de 26 anos, ocupa a 71ª posição do ranking mundial, melhor marca de sua carreira, alcançada em janeiro de 2026. O holandês estreou no top 100 em março de 2025. João Fonseca, por sua vez, é o atual número 27 do mundo.

Na estreia em Wimbledon, o brasileiro eliminou o espanhol Roberto Bautista Agut, de 38 anos, ex-semifinalista do torneio, ao vencer por 7/6 (4), 6/4 e 6/3, em uma partida com duração próxima de duas horas e meia.

Jesper de Jong chegou à segunda rodada após derrotar o australiano Rinky Hijikata por 3 sets a 2. O confronto precisou ser interrompido e concluído no dia seguinte devido à falta de luz natural.

Contra o holandês, João dominou o primeiro set desde o início. Com um saque consistente, postura agressiva e bolas profundas do fundo da quadra, controlou as ações e dificultou a reação do adversário. No quarto game, Jesper salvou três break-points antes de confirmar o saque e marcar seu primeiro game na parcial, que terminou em 6/1 para o brasileiro.

O segundo set apresentou maior equilíbrio. João voltou a pressionar e conseguiu a primeira quebra no terceiro game, abrindo vantagem no placar. Mesmo vencendo apenas 64% dos pontos com o primeiro saque durante a parcial, manteve o controle até sacar para fechar o set. Jesper reagiu, devolveu a quebra e empatou em 5 a 5, mas o brasileiro respondeu imediatamente com uma nova quebra de serviço e confirmou a vitória por 7/5.

No terceiro set, o holandês adotou uma postura mais ofensiva e conseguiu equilibrar a disputa. João voltou a assumir a liderança após aproveitar um erro do adversário no segundo break-point para abrir 4 a 3.

Durante a parcial, Jesper pediu atendimento médico e retornou ao jogo após a interrupção. Na sequência, ambos confirmaram seus serviços até João sacar para a partida. Com um ace, o brasileiro fechou o último game e garantiu a vitória por 6/4.

João Fonseca chega a Wimbledon após alcançar as quartas de final de Roland Garros, resultado que recolocou um brasileiro entre os oito melhores do torneio pela primeira vez desde Gustavo Kuerten. Na campanha, derrotou Casper Ruud, então número 16 do mundo.

Na temporada de grama, o brasileiro também foi vice-campeão da chave de duplas do ATP 500 de Halle, atuando ao lado do alemão Daniel Altmaier.

Antes de Wimbledon, João desistiu de disputar o ATP de Eastbourne por causa de um desconforto no ombro. O tenista explicou que a decisão teve caráter preventivo para chegar em melhores condições físicas ao Grand Slam britânico.

Wimbledon é o terceiro Grand Slam da temporada e será disputado até 12 de julho, com uma chave principal de simples formada por 128 tenistas.

Quando será o próximo jogo de João Fonseca em Wimbledon?

O brasileiro volta à quadra na sexta-feira, 3, em horário ainda a ser confirmado. Na terceira rodada, João Fonseca enfrentará o vencedor da partida entre o russo Roman Safiullin e o holandês Botic van de Zandschulp.

Cabeça de chave número 24 do torneio, o brasileiro também segue no mesmo lado da chave de Novak Djokovic. Caso ambos avancem até as quartas de final, o confronto colocará João diante do sérvio, maior vencedor de títulos de Grand Slam na história, com 24 conquistas.