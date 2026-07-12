Corinthians x Cascavel: confronto terá transmissão gratuita? Veja horário e onde assistir

A partida de hoje entre Corinthians e Cascavel, em amistoso, será o primeiro compromisso do time paulista desde a retomada dos treinamentos comandados por Fernando Diniz. O clube utiliza o confronto para recuperar o ritmo de jogo antes do retorno das competições oficiais, com foco no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores.

Corinthians x Cascavel: informações do jogo

Jogo: Corinthians x Cascavel

Competição: amistoso

Data: domingo, 12 de julho de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Regional, Cascavel (PR)

Onde assistir ao vivo: XSports (TV aberta e YouTube), geTV (YouTube), sportv e Premiere

Corinthians volta a campo após pausa para a Copa do Mundo

O Corinthians chega para o duelo contra o Cascavel em período de preparação. A equipe de Fernando Diniz passou semanas treinando durante a pausa do calendário e busca ajustar o elenco para a sequência decisiva da temporada.

O primeiro jogo oficial do time paulista após o amistoso será contra o Remo, no dia 23 de julho, em São Paulo.Além da preparação dentro de campo, o Corinthians ainda aguarda uma definição sobre a situação de Memphis Depay.

O atacante holandês, que tem contrato com o clube até 31 de julho, ainda não se reapresentou após a eliminação da seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir Corinthians x Cascavel ao vivo?

O amistoso Corinthians x Cascavel ao vivo poderá ser acompanhado pela XSports, com transmissão na TV aberta e no YouTube; pelo geTV, também no YouTube; pelo sportv, na TV fechada; e pelo Premiere, no pay-per-view.