João Fonseca é confirmado em torneio que marca a volta do tênis ao Maracanãzinho

O tenista João Fonseca está confirmado na primeira edição do UTS Rio, torneio que será disputado entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O evento marca a estreia do circuito na América do Sul e terá o principal nome do tênis brasileiro da atualidade como uma das atrações.

A participação do carioca acontece em um dos melhores momentos de sua carreira. Aos 19 anos, Fonseca aparece como número 25 do ranking da ATP e vem de uma sequência de resultados de destaque no circuito internacional.

O retorno ao Brasil também terá peso simbólico para o tênis nacional. Além de jogar diante da torcida carioca, Fonseca estará em quadra no torneio que marca a volta da modalidade ao Maracanãzinho após 14 anos.

“Estou super empolgado em confirmar que vou competir no UTS Rio em julho! Mal posso esperar para jogar diante da minha torcida, especialmente na icônica arena do Maracanãzinho tão querida pelos cariocas! Vi imagens incríveis da última edição do UTS na França. A atmosfera parecia fantástica e tenho certeza de que os brasileiros também vão adorar o formato do UTS”, afirmou o tenista, em nota.

Melhor momento da carreira

A confirmação da participação no UTS Rio vem após a melhor campanha de Fonseca em um Grand Slam. Em Roland Garros, o brasileiro chegou às quartas de final e só parou diante do tcheco Jakub Mensik, de 20 anos.

A campanha em Paris consolidou o brasileiro entre os nomes mais observados da nova geração do tênis mundial.

Depois de Roland Garros, Fonseca também foi vice-campeão na chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, ao lado do alemão Daniel Altmaier. A dupla perdeu a final para os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti por 2 sets a 0.

Na chave de simples em Halle, o brasileiro foi eliminado na estreia pelo alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo.

Quem joga o UTS Rio?

Além de João Fonseca, o UTS Rio já tem confirmados Nick Kyrgios, da Austrália, Cameron Norrie, do Reino Unido, Francisco Cerúndolo, da Argentina, e Ugo Humbert, da França.

Outros três atletas ainda serão anunciados nas próximas semanas, completando a lista de participantes da primeira edição brasileira do torneio.

“A presença do João Fonseca na primeira edição do UTS Rio é algo realmente simbólico. Ele representa uma nova geração do tênis brasileiro e chega em um momento muito especial da carreira, jogando em casa, diante da torcida brasileira, contra alguns dos melhores nomes do tênis mundial”, afirmou Marco Farah, sócio do UTS Rio, em nota.

Como funciona o UTS?

Criado por Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams, o UTS propõe um formato diferente do circuito tradicional. A competição aposta em maior interação com o público, ritmo mais dinâmico e regras próprias para aproximar o tênis de uma experiência de entretenimento esportivo.

As partidas são divididas em quatro períodos de oito minutos. O formato também elimina o segundo saque, permite comunicação direta entre técnicos e atletas e usa “cartas bônus”, que podem multiplicar a pontuação em momentos decisivos.

A proposta é tornar cada ponto mais importante e aumentar a imprevisibilidade dos jogos. Durante as partidas, o público também tem mais liberdade para torcer e reagir.

A realização do UTS Rio conta com a XP como apresentadora do torneio e patrocinadora oficial de João Fonseca. O evento também tem Stella Artois e Cremer como patrocinadores oficiais, além de apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, via Lei de Incentivo ao Esporte.