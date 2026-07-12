IA nas incorporadoras: como a tecnologia está transformando o mercado imobiliário

Por Evandro Rodrigues*

Durante anos, o mercado imobiliário foi um dos setores que mais resistiu à transformação digital. Processos longos, papeladas intermináveis, sistemas difíceis de operar e uma cultura operacional que dependia quase exclusivamente de esforço humano repetitivo. Hoje, esse cenário está mudando e a inteligência artificial é a principal força por trás dessa virada.

Não estou falando de uma transformação futura. Ela já está acontecendo. A IA entrou em uma nova fase de maturidade no Brasil no segundo semestre de 2025, impulsionada pelo uso massivo da população e pela digitalização acelerada das empresas. No setor imobiliário, esse movimento é ainda mais evidente: incorporadoras, imobiliárias e plataformas digitais aceleram a adoção de IA para triagem de leads, análise de crédito, avaliação de risco e atendimento automatizado.

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Os números reforçam essa percepção. Uma pesquisa da ABRAINC em parceria com a Brain Inteligência Estratégica revelou que 19% das empresas do setor imobiliário já utilizaram alguma ferramenta de IA, e 83% consideram positivo o impacto dessa tecnologia nos negócios.

Mas o que me interessa e o que acredito ser o verdadeiro ponto de inflexão, não é o uso da IA no front-end comercial. É o que acontece dentro das incorporadoras.

O problema que ninguém quer admitir

Vou ser direto: a operação interna das incorporadoras ainda é surpreendentemente manual. ERPs robustos, sim, mas pouco fluídos. Processos que exigem múltiplas telas, treinamentos extensos, preenchimentos repetitivos e um risco constante de erro humano. Pedidos de compra, lançamento de notas fiscais, medições, contratos, aprovações, tudo isso consome tempo e energia que poderiam estar sendo direcionados para o que realmente importa: construir mais e melhor.

O problema não é a falta de sistema. É o atrito gerado por ele. E é exatamente aí que a inteligência artificial representa uma mudança de paradigma.

Da automação à interface inteligente

A visão que tenho sobre o uso de IA em incorporadoras vai além de "automatizar tarefas". O que estamos construindo e o que o mercado mais avançado já começa a operar, é uma camada inteligente entre o colaborador e o sistema. Uma interface conversacional que interpreta solicitações em linguagem natural, preenche processos automaticamente, valida dados e conduz o usuário passo a passo.

Pense no cenário prático: ao invés de um colaborador precisar navegar por um ERP para abrir um pedido de compra, ele simplesmente conversa com um agente via WhatsApp. O agente faz as perguntas certas, coleta as informações necessárias, valida a verba disponível e registra tudo no sistema. Sem telas complexas. Sem treinamento extenso. Sem margem para erro de preenchimento.

O mesmo se aplica a fluxos de aprovação. Um gestor recebe uma notificação: "Você tem 3 aprovações pendentes." E com um toque, diretamente pelo celular, aprova, reprova ou solicita ajuste. A IA ainda é capaz de identificar automaticamente quando uma verba excede o orçamento planejado e acionar o fluxo de aprovação antes mesmo que o erro aconteça.

Isso não é ficção científica. É o que agentes de IA bem construídos já conseguem fazer hoje.

Inteligência que libera pessoas para pensar

Há algo mais profundo nessa transformação que gosto de ressaltar: quando a IA absorve o trabalho operacional repetitivo, ela não elimina pessoas, ela as libera. O engenheiro que gastava horas lançando medições no sistema passa a dedicar esse tempo à análise técnica. O gestor que ficava preso em aprovações burocráticas ganha espaço para decisões estratégicas. O time financeiro que precisava fazer consultas manuais de centro de custo agora tem as respostas em segundos, em linguagem natural.

A IA deixou de ser tendência e passou a atuar de forma decisiva em processos como atendimento, qualificação de leads, precificação dinâmica, avaliação de risco e definição de localizações para novos projetos. Agentes virtuais e modelos de linguagem especializados já impactam rotinas operacionais, reduzindo tempo de resposta e aumentando a precisão das interações.

Quando olhamos para o horizonte, 2026 tende a ser o ano da separação clara entre quem escala e quem fica para trás. As empresas que redesenham processos e usam agentes para crescer colhem mais resultados e o mercado imobiliário brasileiro tem uma oportunidade rara de criar um salto estrutural de produtividade.

A tese que guia o nosso trabalho

A IA não substitui apenas trabalho operacional, ela remove atrito dos processos. E remover atrito, no contexto de uma incorporadora, significa construir mais rápido, minimizar erros, aprovar com mais agilidade e tomar decisões com mais informação.

O colaborador não precisa mais aprender o sistema. O sistema aprende a conversar com o colaborador. Essa inversão, pequena na aparência, enorme na prática, é o que vai definir quais incorporadoras vão liderar o mercado nos próximos anos. Não apenas as que têm os melhores terrenos ou os melhores projetos. Mas as que conseguem operar com mais inteligência, mais agilidade e menos ruído interno.

O mercado imobiliário sempre foi de quem enxergava o futuro antes. E o futuro, nesse caso, já chegou.

*Evandro Rodrigues é CEO da BE, A Moradia do Futuro

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