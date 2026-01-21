Flamengo x Corinthians: nova carga de ingressos é liberada para a Supercopa

Flamengo e Corinthians se enfrentam no dia 1º de fevereiro pela Supercopa Rei, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O duelo que abre a temporada do futebol brasileiro terá uma nova carga de ingressos disponível para os torcedores.

A partida é uma realização da Metrópoles Sports e reúne o campeão brasileiro de 2025, Flamengo, e o vencedor da Copa do Brasil, Corinthians. O confronto está marcado para o sábado, às 16h.

Com a liberação adicional, os torcedores do Flamengo podem adquirir ingressos para o setor inferior norte do estádio. Já a torcida do Corinthians tem entradas disponíveis nos setores superior oeste, inferior sul e inferior oeste.

Como comprar ingressos para Flamengo x Corinthians?

A comercialização dos ingressos ocorre exclusivamente pelo site da Bilheteria Digital.

A organização reforça que bilhetes comprados fora da plataforma oficial podem ser falsos e orienta o público a não adquirir entradas por redes sociais, grupos de mensagens, sites não oficiais ou com vendedores ambulantes.

Para concluir a compra e acessar o estádio, é obrigatório realizar o cadastro da biometria facial.

Biometria facial é obrigatória

O cadastro da biometria facial é feito de forma on-line, pelo endereço onboarding.ugopass.com.br/bd, na opção “Iniciar Cadastro Facial”. O procedimento é considerado seguro e leva menos de 30 segundos para ser concluído.

O registro é individual e obrigatório para todos os torcedores, incluindo acompanhantes e menores de idade. A foto enviada deve ser, necessariamente, da própria pessoa titular do ingresso, condição indispensável para a liberação do acesso à Arena BRB Mané Garrincha no dia do jogo.