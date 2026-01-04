Quando começa a Copa do Mundo 2026? Veja detalhes e o calendário completo

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Será a primeira edição do torneio realizada em três países e também a estreia do formato ampliado, com 48 seleções.
Ao total, as partidas serão distribuídas em 16 cidades.
No Canadá, os jogos acontecerão em Toronto e Vancouver. No México, as sedes são Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.
Os Estados Unidos concentram o maior número de cidades-sede, incluindo Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Seattle e a região da Baía de São Francisco.
Competição começa no México
O México fará história ao receber novamente uma partida de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, tornando-se o primeiro país a sediar jogos inaugurais em três Copas diferentes (1970, 1986 e 2026).
A competição retorna ao calendário tradicional, nos meses de junho e julho. A partida de abertura será disputada em 11 de junho, com a seleção mexicana em campo.
A final está marcada para 19 de julho de 2026, na região de Nova York/Nova Jersey.
A decisão do terceiro lugar ocorrerá em 18 de julho, em Miami.
Seleções classificadas
Até o momento, 42 das 48 seleções já estão classificadas. O sorteio dos grupos foi realizado em 5 de dezembro, em Washington, com as equipes distribuídas em 12 grupos de quatro seleções cada.
Primeira fase - Copa do Mundo 2026
Grupo A
11 de junho
- 16:00 - México vs África do Sul - Cidade do México
- 23:00 - República da Coreia vs FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) - Guadalajara
18 de junho
- 13:00 - FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) vs África do Sul - Atlanta
- 22:00 - México vs República da Coreia - Guadalajara
24 de junho
- 22:00 - FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) vs México - Cidade do México
- 22:00 - África do Sul vs República da Coreia - Monterrey
Grupo B
12 de junho
- 16:00 - Canadá vs FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) - Toronto
- 16:00 - Catar vs Suíça - São Francisco (Bay Area)
18 de junho
- 16:00 - Suíça vs FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) - Los Angeles
- 19:00 - Canadá vs Catar - Vancouver
24 de junho
- 16:00 - Suíça vs Canadá - Vancouver
- 16:00 - FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) vs Catar - Seattle
Grupo C
13 de junho
- 19:00 - Brasil vs Marrocos - Nova York / New Jersey
- 22:00 - Haiti vs Escócia - Boston
19 de junho
- 19:00 - Escócia vs Marrocos - Boston
- 22:00 - Brasil vs Haiti - Filadélfia
24 de junho
- 19:00 - Escócia vs Brasil - Miami
- 19:00 - Marrocos vs Haiti - Atlanta
Grupo D
12 de junho
- 22:00 - EUA vs Paraguai - Los Angeles
- 08:00 - Austrália vs FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) - Vancouver
19 de junho
- 01:00 - FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) vs Paraguai - São Francisco (Bay Area)
- 16:00 - EUA vs Austrália - Seattle
25 de junho
- 23:00 - FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) vs EUA - Los Angeles
- 23:00 - Paraguai vs Austrália - São Francisco (Bay Area)
Grupo E
14 de junho
- 14:00 - Alemanha vs Curaçau - Houston
- 20:00 - Costa do Marfim vs Equador - Filadélfia
20 de junho
- 17:00 - Alemanha vs Costa do Marfim - Toronto
- 21:00 - Equador vs Curaçau - Kansas City
25 de junho
- 17:00 - Equador vs Alemanha - New York New Jersey
- 17:00 - Costa do Marfim vs Curaçau - Filadélfia
Grupo F
14 de junho
- 17:00 - Países Baixos vs Japão - Dallas
- 23:00 - FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) vs Tunísia - Monterrey
20 de junho
- 14:00 - Países Baixos vs FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) - Houston
- 01:00 - Japão vs Tunísia - Monterrey
25 de junho
- 20:00 - Japão vs FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) - Dallas
- 20:00 - Tunísia vs Países Baixos - Kansas City
Grupo G
15 de junho
- 22:00 - Irã vs Nova Zelândia - Los Angeles
- 16:00 - Bélgica vs Egito - Seattle
21 de junho
- 16:00 - Bélgica vs Irã - Los Angeles
- 21:00 - Egito vs Nova Zelândia - Vancouver
26 de junho
- 23:00 - Egito vs Irã - Seattle
- 23:00 - Nova Zelândia vs Bélgica - Vancouver
Grupo H
15 de junho
- 12:00 - Espanha vs Cabo Verde - Atlanta
- 18:00 - Arábia Saudita vs Uruguai - Miami
21 de junho
- 12:00 - Espanha vs Arábia Saudita - Atlanta
- 18:00 - Uruguai vs Cabo Verde - Miami
26 de junho
- 20:00 - Cabo Verde vs Arábia Saudita - Houston
- 20:00 - Uruguai vs Espanha - Guadalajara
Grupo I
16 de junho
- 16:00 - França vs Senegal - New York New Jersey
- 19:00 - FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) vs Noruega - Boston
22 de junho
- 18:00 - França vs FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) - Filadélfia
- 21:00 - Senegal vs Noruega - New York New Jersey
27 de junho
- 16:00 - França vs Noruega - Boston
- 16:00 - Senegal vs FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname - Toronto
Grupo J
16 de junho
- 22:00 - Argentina vs Argélia - Kansas City
- 23:00 - Áustria vs Jordânia - São Francisco (Bay Area)
22 de junho
- 14:00 - Argentina vs Áustria - Dallas
- 00:00 - Jordânia vs Argélia - São Francisco (Bay Area)
27 de junho
- 23:00 - Áustria vs Argélia - Kansas City
- 23:00 - Jordânia vs Argentina - Dallas
Grupo K
17 de junho
- 14:00 - Portugal vs FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) - Houston
- 23:00 - Uzbequistão vs Colômbia - Cidade do México
23 de junho
- 14:00 - Portugal vs Uzbequistão - Houston
- 23:00 - Colômbia vs FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) - Guadalajara
27 de junho
- 19:00 - Colômbia vs Portugal - Miami
- 19:00 - FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) vs Uzbequistão - Atlanta
Grupo L
17 de junho
- 17:00 - Inglaterra vs Croácia - Dallas
- 20:00 - Gana vs Panamá - Toronto
23 de junho
- 17:00 - Inglaterra vs Gana - Boston
- 20:00 - Panamá vs Croácia - Toronto
27 de junho
- 18:00 - Panamá vs Inglaterra - Nova York / New Jersey
- 18:00 - Gana vs Croácia - Filadélfia