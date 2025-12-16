Vasco e Flamengo nas finais: quem pode folgar no Rio?

O governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro decretaram ponto facultativo nesta quarta-feira, 17, a partir do meio-dia para servidores públicos em função de dois games decisivos do futebol carioca: Flamengo na final da Copa Intercontinental e Vasco na final da Copa do Brasil.

A medida, anunciada nas redes sociais pelo prefeito Eduardo Paes e pelo governador Cláudio Castro, vale para servidores do setor público municipal e estadual.

O que é ponto facultativo?

O ponto facultativo não é um feriado oficial nem uma folga obrigatória para todos os trabalhadores, como ocorre em datas celebradas por lei. Ele representa um dia em que o trabalho pode ser dispensado por decisão de autoridades ou da própria empresa. Nos órgãos públicos, a medida costuma ser adotada como folga; no setor privado, fica a critério de cada empregador decidir se haverá expediente ou não.

Quem tem direito à folga no ponto facultativo

Servidores públicos estaduais e municipais do Rio de Janeiro: serão liberados a partir das 12h, conforme decretado pelo governo e pela prefeitura.

serão liberados a partir das 12h, conforme decretado pelo governo e pela prefeitura. Setor privado: empresas decidem se os empregados terão folga, trabalham normalmente ou precisam compensar as horas em outro momento. Não existe obrigação legal de que trabalhadores da iniciativa privada sejam dispensados.

empresas decidem se os empregados terão folga, trabalham normalmente ou precisam compensar as horas em outro momento. Não existe obrigação legal de que trabalhadores da iniciativa privada sejam dispensados. Serviços essenciais: saúde, segurança pública, limpeza urbana e outros setores considerados essenciais podem manter funcionamento normal em regime de plantão ou escala.

Que horas jogam Flamengo e Vasco?

O Flamengo enfrenta o Paris Saint-German pela final da Copa Intercontinental FIFA 2025, às 14h, no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar. A transmissão será feita pela TV Globo, SporTV, Cazé TV e Ge TV.

Já o Vasco vai disputar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo será transmitido pela TV Globo, SporTV, Ge TV, Premiere e Prime Video.