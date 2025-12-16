Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Vasco e Flamengo nas finais: quem pode folgar no Rio?

Entenda quem tem direito a folga para ver os jogos de Flamengo e Vasco e o que muda na rotina de trabalho no Rio de Janeiro

Vasco: saiba quem folga e quem trabalha nesta quarta-feira com jogo do clube (Wagner Meier/Getty Images)

Vasco: saiba quem folga e quem trabalha nesta quarta-feira com jogo do clube (Wagner Meier/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08h47.

O governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro decretaram ponto facultativo nesta quarta-feira, 17, a partir do meio-dia para servidores públicos em função de dois games decisivos do futebol carioca: Flamengo na final da Copa Intercontinental e Vasco na final da Copa do Brasil.

A medida, anunciada nas redes sociais pelo prefeito Eduardo Paes e pelo governador Cláudio Castro, vale para servidores do setor público municipal e estadual.

O que é ponto facultativo?

O ponto facultativo não é um feriado oficial nem uma folga obrigatória para todos os trabalhadores, como ocorre em datas celebradas por lei. Ele representa um dia em que o trabalho pode ser dispensado por decisão de autoridades ou da própria empresa. Nos órgãos públicos, a medida costuma ser adotada como folga; no setor privado, fica a critério de cada empregador decidir se haverá expediente ou não.

Quem tem direito à folga no ponto facultativo

  • Servidores públicos estaduais e municipais do Rio de Janeiro: serão liberados a partir das 12h, conforme decretado pelo governo e pela prefeitura.
  • Setor privado: empresas decidem se os empregados terão folga, trabalham normalmente ou precisam compensar as horas em outro momento. Não existe obrigação legal de que trabalhadores da iniciativa privada sejam dispensados.
  • Serviços essenciais: saúde, segurança pública, limpeza urbana e outros setores considerados essenciais podem manter funcionamento normal em regime de plantão ou escala.

Que horas jogam Flamengo e Vasco?

O Flamengo enfrenta o Paris Saint-German pela final da Copa Intercontinental FIFA 2025, às 14h, no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar. A transmissão será feita pela TV Globo, SporTV, Cazé TV e Ge TV.

Já o Vasco vai disputar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo será transmitido pela TV Globo, SporTV, Ge TV, Premiere e Prime Video.

Acompanhe tudo sobre:Rio de JaneiroFutebolFlamengoVasco

Mais de Brasil

Governo acelera negociação de pauta econômica em meio à crise com Congresso

Temperaturas devem abaixar na quarta-feira; veja previsão

Frio chega nesta semana — mas vai embora rápido; saiba quando

Vai esfriar essa semana em São Paulo? Saiba quando

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

'CPF dos imóveis': entenda como será o novo cadastro imobiliário da Receita

Esporte

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

Negócios

Negócio ou caridade? O plano de Flávio Augusto para salvar uma escola de DJs

Ciência

3I/ATLAS: visitante cósmico passa pela Terra antes de desaparecer; veja quando