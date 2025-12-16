Vasco e Flamengo nas finais: quem pode folgar no Rio?

Vasco: saiba quem folga e quem trabalha nesta quarta-feira com jogo do clube (Wagner Meier/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08h47.
O governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro decretaram ponto facultativo nesta quarta-feira, 17, a partir do meio-dia para servidores públicos em função de dois games decisivos do futebol carioca: Flamengo na final da Copa Intercontinental e Vasco na final da Copa do Brasil.
A medida, anunciada nas redes sociais pelo prefeito Eduardo Paes e pelo governador Cláudio Castro, vale para servidores do setor público municipal e estadual.
O ponto facultativo não é um feriado oficial nem uma folga obrigatória para todos os trabalhadores, como ocorre em datas celebradas por lei. Ele representa um dia em que o trabalho pode ser dispensado por decisão de autoridades ou da própria empresa. Nos órgãos públicos, a medida costuma ser adotada como folga; no setor privado, fica a critério de cada empregador decidir se haverá expediente ou não.
O Flamengo enfrenta o Paris Saint-German pela final da Copa Intercontinental FIFA 2025, às 14h, no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar. A transmissão será feita pela TV Globo, SporTV, Cazé TV e Ge TV.
Já o Vasco vai disputar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo será transmitido pela TV Globo, SporTV, Ge TV, Premiere e Prime Video.