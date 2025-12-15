Rio decreta ponto facultativo no dia das finais de Flamengo e Vasco

O município do Rio de Janeiro terá ponto facultativo nesta quarta-feira, 17, em razão das finais envolvendo Flamengo e Vasco.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 15, pelo prefeito Eduardo Paes (PSD). A liberação começa a valer a partir do meio-dia.

Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador @claudiocastroRJ é flamenguista! Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito. Boa semana e bons jogos! ⚽️🔥 💢💢💢💢💢💢💢 — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 15, 2025

Na data, o Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) às 14h, na decisão do Intercontinental, disputada no Catar.

Mais tarde, às 21h30, o Vasco joga contra o Corinthians, em São Paulo, na partida de ida da final da Copa do Brasil.

Em publicação nas redes sociais, Paes brincou com a rivalidade entre os clubes e citou também o governador Cláudio Castro (PL). “Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito”, escreveu.

Segundo a prefeitura, os detalhes da medida serão formalizados em decreto a ser publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 16.