Rio decreta ponto facultativo no dia das finais de Flamengo e Vasco

Medida anunciada por Eduardo Paes vale a partir do meio-dia de quarta-feira, 17

Flamengo: time joga contra o Ceará nesta quarta-feira, 3 (Wagner Meier/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09h57.

O município do Rio de Janeiro terá ponto facultativo nesta quarta-feira, 17, em razão das finais envolvendo Flamengo e Vasco.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 15, pelo prefeito Eduardo Paes (PSD). A liberação começa a valer a partir do meio-dia.

Na data, o Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) às 14h, na decisão do Intercontinental, disputada no Catar.

Mais tarde, às 21h30, o Vasco joga contra o Corinthians, em São Paulo, na partida de ida da final da Copa do Brasil.

Em publicação nas redes sociais, Paes brincou com a rivalidade entre os clubes e citou também o governador Cláudio Castro (PL). “Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito”, escreveu.

Segundo a prefeitura, os detalhes da medida serão formalizados em decreto a ser publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 16.

