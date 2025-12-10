CazéTV fecha contrato e vai transmitir as Olimpíadas de 2028

A CazéTV anunciou nesta quarta-feira que formalizou contrato com o COI (Comitê Olímpico Internacional) e passará a transmitir os Jogos Olímpicos de 2028. O anúncio para o público foi feito no intervalo da transmissão de Flamengo x Cruz Azul, do México, pela Copa Intercontinental.

Os Jogos Olímpicos, que acontecerão entre 14 e 30 de julho em Los Angeles, nos Estados Unidos, serão o segundo a serem transmitidos pelo canal digital, que também exibiram as Olimpíadas de Paris, em 2024.

O contrato da CazéTV com o COI também contempla os Jogos Olímpicos de Inverno (em Milão, na Itália), em fevereiro do próximo ano e duas edições dos Jogos da Juventude - de Verão, que ocorre em 2026 em Dakar, no Senegal e a de Inverno, em 2028, nas cidades de Dolomitas e Valtellina, na Itália.

Sucesso avassalador

Criada em 2022, a CazéTV tem 21 milhões de inscritos no Youtube, um dos grandes sucessos mundiais da plataforma.

Durante a Copa do Mundo de Clubes, o canal, que leva o nome e o rosto de Casimiro Miguel, alcançou mais de 35 milhões de dispositivos únicos no YouTube e 67 milhões de usuários no Instagram. O jogo entre Flamengo e Chelsea superou 10 milhões de dispositivos únicos na transmissão ao vivo e 5,5 milhões de acessos simultâneos.

Mesmo com somente três anos de vida, a emissora já transmitiu eventos de peso como a Copa do Mundo FIFA 2022, Copa do Mundo FIFA Feminina 2023, Jogos Pan-Americanos 2023, Jogos Olímpicos 2024 e Mundial de Clubes da FIFA 2025. Em 2026, também transmitirão a Copa do Mundo FIFA, que será nos Estados Unidos, Canadá e México.