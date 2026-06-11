Quem é Raul Jimenez, mexicano que marcou gol de cabeçada após grave fratura no crânio

O México venceu a África do Sul, por 2 a 0, na estreia da Copa do Mundo nesta quinta-feira, 11, em jogo no Estádio Azteca, na Cidade do México.

O primeiro gol foi marcado por Julián Quiñones, uma hora depois o atacante titular Raul Jimenez fez o segundo gol contra os sul-africanos. O momento marcou não apenas o bom desempenho da seleção mexicana no lançamento do torneio, como também a reviravolta na vida do jogador.

Na marca de 22 minutos do segundo tempo, o ponta Roberto Alvarado cortou para a perna esquerda e cruzou na cabeça de Jiménez, que cabeceou firme para colocar 2 a 0 no placar. Este gol marcou o primeiro do atacante de 35 anos na história da competição.

Virada de jogo

O atacante de 35 anos quase precisou encerrar a carreira precocemente. Em 2020, durante uma partida entre Arsenal e Wolverhampton, pela Premier League, Raúl Jiménez se envolveu em um forte choque de cabeça com o brasileiro David Luiz e levou a pior.

O jogador, que ficou desacordado no gramado do Emirates Stadium, sofreu uma fratura no crânio. A gravidade do choque com David Luiz exigiu cirurgia de emergência e colocou a vida e a carreira de Jiménez em risco. O jogador permaneceu hospitalizado por dias e ficou afastado dos gramados por cerca de oito meses.

"Desde o primeiro momento, os cirurgiões e médicos me contaram o que aconteceu e os riscos. Às vezes não é o que você quer ouvir, mas é o trabalho deles. Eles me disseram foi um milagre eu ter sobrevivido. O osso havia quebrado e havia um pequeno sangramento dentro do meu cérebro. É por isso que a cirurgia teve que ser rápida e foi um trabalho muito bom dos médicos", disse Raul Jimenez, em entrevista à Reuters.

Ele conseguiu retornar aos treinos e aos jogos oficiais em meados de 2021, utilizando uma faixa de proteção acolchoada na cabeça. Desde então, Jiménez readquiriu seu nível competitivo, voltou ao Wolverhampton e segue ativo no futebol inglês, além de ser peça importante no ataque da Seleção Mexicana.

Durante o período de recuperação, Jiménez não sabia se teria condições de voltar a atuar profissionalmente. O retorno aconteceu em agosto de 2021, ainda pelo Wolverhampton. Desde então, ele utiliza uma faixa de proteção especial na cabeça durante as partidas. Sua trajetória marca uma das recuperações mais impressionantes da história do futebol.