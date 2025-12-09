Flamengo é o time mais vitorioso do Brasileirão desde 2003

São Paulo: time tem mais pontos acumulados no Brasileirãodesde 2003, mas é o segundo com mais vitórias (Pedro Vilela/Getty Images)
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06h21.
O Flamengo venceu 397 partidas do Campeonato Brasileiro desde 2003. Apenas em 2025, os campeões brasileiros acumularam 23 vitórias e se tornaram o segundo time com mais pontos acumulados nos últimos 22 anos de torneio.
Logo abaixo, com 396 partidas ganhas, o São Paulo é o vice-campeão da era dos pontos corridos. Em outubro, o tricolor paulista empatou com o Flamengo, mas as últimas rodadas do torneio levaram o rubro-negro ao topo. Os dados são do Gato Mestre do GE.
O Flamengo vem Numa trajetória ascendente no Brasileirão desde 2018. Em cinco anos, pulou da oitava posição para a segunda e, em 2025, alcançou o topo do ranking dos mais vitoriosos.
Confira a tabela com a evolução da colocação do Flamengo nas vitórias acumuladas desde 2003:
|Ano
|Vitórias
|Colocação
|2003
|18
|8º
|2004
|31
|13º
|2005
|45
|14º
|2006
|60
|12º
|2007
|77
|9º
|2008
|95
|7º
|2009
|114
|6º
|2010
|123
|7º
|2011
|138
|7º
|2012
|150
|7º
|2013
|162
|8º
|2014
|176
|8º
|2015
|191
|8º
|2016
|211
|8º
|2017
|226
|8º
|2018
|247
|7º
|2019
|275
|4º
|2020
|296
|3º
|2021
|317
|2º
|2022
|335
|2º
|2023
|354
|2º
|2024
|374
|2º
|2025
|397
|1º
Apesar do Flamengo ser o time com mais vitórias, o campeão dos pontos corridos em si é o São Paulo.
Confira a tabela com os pontos acumulados pelos times da Série A desde 2003:
|Time
|Pontos
|São Paulo
|1434
|Flamengo
|1428
|Internacional
|1330
|Palmeiras
|1326
|Corinthians
|1312
|Fluminense
|1291
|Santos
|1284
|Atlético-MG
|1275
|Grêmio
|1227
|Cruzeiro
|1199
|Athletico-PR
|1158
|Botafogo
|1073
|Vasco
|907
|Goiás
|769
|Coritiba
|718
|Bahia
|615
|Vitória
|560
|Figueirense
|550
|Fortaleza
|514
|Sport
|514
Em 2025, o Flamengo se tornou o terceiro tetracampeão brasileiro dos últimos 22 anos. Após a disputa acirrada contra o Palmeiras rodada a rodada, o título foi confirmado com o 1 a 0 contra o Ceará, no Maracanã, na penúltima rodada do Brasileirão.
Além dos flamenguistas, corintianos e palmeirenses lideram a lista de times com mais títulos no Brasileirão desde 2003. Confira: