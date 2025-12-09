Flamengo é o time mais vitorioso do Brasileirão desde 2003

O Flamengo venceu 397 partidas do Campeonato Brasileiro desde 2003. Apenas em 2025, os campeões brasileiros acumularam 23 vitórias e se tornaram o segundo time com mais pontos acumulados nos últimos 22 anos de torneio.

Logo abaixo, com 396 partidas ganhas, o São Paulo é o vice-campeão da era dos pontos corridos. Em outubro, o tricolor paulista empatou com o Flamengo, mas as últimas rodadas do torneio levaram o rubro-negro ao topo. Os dados são do Gato Mestre do GE.

Evolução das vitórias acumuladas do Flamengo

O Flamengo vem Numa trajetória ascendente no Brasileirão desde 2018. Em cinco anos, pulou da oitava posição para a segunda e, em 2025, alcançou o topo do ranking dos mais vitoriosos.

Confira a tabela com a evolução da colocação do Flamengo nas vitórias acumuladas desde 2003:

Ano Vitórias Colocação 2003 18 8º 2004 31 13º 2005 45 14º 2006 60 12º 2007 77 9º 2008 95 7º 2009 114 6º 2010 123 7º 2011 138 7º 2012 150 7º 2013 162 8º 2014 176 8º 2015 191 8º 2016 211 8º 2017 226 8º 2018 247 7º 2019 275 4º 2020 296 3º 2021 317 2º 2022 335 2º 2023 354 2º 2024 374 2º 2025 397 1º

São Paulo ainda acumula mais pontos corridos