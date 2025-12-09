Esporte

Flamengo é o time mais vitorioso do Brasileirão desde 2003

O São Paulo é o segundo colocado em vitórias, mas o time lidera nos pontos conquistados

São Paulo: time tem mais pontos acumulados no Brasileirãodesde 2003, mas é o segundo com mais vitórias (Pedro Vilela/Getty Images)

São Paulo: time tem mais pontos acumulados no Brasileirãodesde 2003, mas é o segundo com mais vitórias (Pedro Vilela/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06h21.

O Flamengo venceu 397 partidas do Campeonato Brasileiro desde 2003. Apenas em 2025, os campeões brasileiros acumularam 23 vitórias e se tornaram o segundo time com mais pontos acumulados nos últimos 22 anos de torneio.

Logo abaixo, com 396 partidas ganhas, o São Paulo é o vice-campeão da era dos pontos corridos. Em outubro, o tricolor paulista empatou com o Flamengo, mas as últimas rodadas do torneio levaram o rubro-negro ao topo. Os dados são do Gato Mestre do GE.

Evolução das vitórias acumuladas do Flamengo

O Flamengo vem Numa trajetória ascendente no Brasileirão desde 2018. Em cinco anos, pulou da oitava posição para a segunda e, em 2025, alcançou o topo do ranking dos mais vitoriosos.

Confira a tabela com a evolução da colocação do Flamengo nas vitórias acumuladas desde 2003:

AnoVitóriasColocação
200318
20043113º
20054514º
20066012º
200777
200895
2009114
2010123
2011138
2012150
2013162
2014176
2015191
2016211
2017226
2018247
2019275
2020296
2021317
2022335
2023354
2024374
2025397

São Paulo ainda acumula mais pontos corridos

Apesar do Flamengo ser o time com mais vitórias, o campeão dos pontos corridos em si é o São Paulo.

Confira a tabela com os pontos acumulados pelos times da Série A desde 2003:

TimePontos
São Paulo1434
Flamengo1428
Internacional1330
Palmeiras1326
Corinthians1312
Fluminense1291
Santos1284
Atlético-MG1275
Grêmio1227
Cruzeiro1199
Athletico-PR1158
Botafogo1073
Vasco907
Goiás769
Coritiba718
Bahia615
Vitória560
Figueirense550
Fortaleza514
Sport514

Corinthians, Palmeiras e Flamengo foram campeões do Brasileirão mais vezes

Em 2025, o Flamengo se tornou o terceiro tetracampeão brasileiro dos últimos 22 anos. Após a disputa acirrada contra o Palmeiras rodada a rodada, o título foi confirmado com o 1 a 0 contra o Ceará, no Maracanã, na penúltima rodada do Brasileirão.

Além dos flamenguistas, corintianos e palmeirenses lideram a lista de times com mais títulos no Brasileirão desde 2003. Confira:

  • Corinthians: 4 (2005, 2011, 2015 e 2017)
  • Flamengo: 4 (2009, 2019, 2020 e 2025)
  • Palmeiras: 4 (2016, 2018, 2022 e 2023)
  • Cruzeiro: 3 (2003, 2013 e 2014)
  • São Paulo: 3 (2006, 2007 e 2008)
  • Fluminense: 2 (2010 e 2012)
  • Atlético-MG: 1 (2021)
  • Botafogo: 1 (2024)
  • Santos: 1 (2004)
Acompanhe tudo sobre:FlamengoSão Paulo Futebol Clube

Mais de Esporte

Brasileirão: quais times foram classificados para a Sul-Americana?

Arrascaeta ganha 5ª Bola de Prata e se iguala a Zico

Copa do Mundo 2026: quando começam as vendas dos ingressos?

Da piscina às academias: diversificação da Speedo levou a marca a faturar R$ 75 mi

Mais na Exame

Mercados

Lenda dos investimentos compara Oriente Médio ao Vale do Silício

Pop

'Five Nights at Freddy's 2' faz US$ 63 mi na estreia, mas não bate original

Negócios

De uma lojinha de bairro em SC ao comando de uma holding de R$ 520 milhões

ESG

Transformação ambiental pode adicionar US$ 20 tri por ano ao PIB global, diz ONU