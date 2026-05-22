Quando é o próximo jogo do Flamengo?

Após vencer o Estudiantes, da Argentina, pelo Grupo C da fase de grupos da Copa Libertadores, os flamenguistas não precisarão esperar muito para o próximo jogo do time do coração.

O Flamengo já tem compromisso marcado pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, quando recebe o Palmeiras, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada da competição.

Próximo desafio do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo ocupa a vice-liderança no Brasileirão 2026, na 2ª colocação, com quatro pontos a menos que o líder Palmeiras.

O Rubro-Negro ainda tem um jogo a menos que o Verdão na competição, o que significa que, em caso de vitória no duelo, os cariocas assumem a liderança da tabela.

Momento recente das equipes

Na rodada anterior da Libertadores, o Flamengo venceu o Estudiantes por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Pedro, e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase.

Já o Palmeiras chega pressionado: na mesma rodada da Libertadores, o Verdão perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0, resultado que incomodou bastante a torcida em torno da equipe comandada por Abel Ferreira. Apesar disso, o time paulistano mantém a liderança do Brasileirão.

Onde assistir Flamengo x Palmeiras ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Que horas é o jogo do Flamengo?

O confronto acontece às 21h (de Brasília), neste sábado, 23 de maio de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro.