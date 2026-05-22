Quando é o próximo jogo do Flamengo?

RIO DE JANEIRO, BRASIL - 19 DE ABRIL: Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, observa durante a partida entre Flamengo e Bahia, pelo Brasileirão 2026, no Estádio do Maracanã, em 19 de abril de 2026, no Rio de Janeiro, Brasil. ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de maio de 2026 às 05h50.
Após vencer o Estudiantes, da Argentina, pelo Grupo C da fase de grupos da Copa Libertadores, os flamenguistas não precisarão esperar muito para o próximo jogo do time do coração.
O Flamengo já tem compromisso marcado pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, quando recebe o Palmeiras, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada da competição.
O Flamengo ocupa a vice-liderança no Brasileirão 2026, na 2ª colocação, com quatro pontos a menos que o líder Palmeiras.
O Rubro-Negro ainda tem um jogo a menos que o Verdão na competição, o que significa que, em caso de vitória no duelo, os cariocas assumem a liderança da tabela.
Na rodada anterior da Libertadores, o Flamengo venceu o Estudiantes por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Pedro, e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase.
Já o Palmeiras chega pressionado: na mesma rodada da Libertadores, o Verdão perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0, resultado que incomodou bastante a torcida em torno da equipe comandada por Abel Ferreira. Apesar disso, o time paulistano mantém a liderança do Brasileirão.
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).
O confronto acontece às 21h (de Brasília), neste sábado, 23 de maio de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro.