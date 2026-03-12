Jogos de ontem: veja resultados e tabela do Brasileirão atualizada

Brasileirão 2026: Flamengo vence o Cruzeiro no Maracanã e entra provisoriamente no G-4 da competição. (Getty Images/Getty Images)
Repórter
Publicado em 12 de março de 2026 às 05h52.
Quatro partidas movimentaram a noite desta quarta-feira, 11, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Flamengo, Coritiba e Atlético-MG venceram seus compromissos, enquanto Bahia e Vitória empataram no clássico disputado em Salvador.
No Maracanã, o Flamengo derrotou o Cruzeiro por 2 a 0. Pedro abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo após girar na entrada da área e finalizar sem chances para Cássio.
Já nos acréscimos da etapa final, Carrascal recebeu passe de Samuel Lino e tocou na saída de Matheus Cunha para fechar o placar.
Com o resultado, o time carioca chegou a sete pontos e entrou provisoriamente no G-4, enquanto o Cruzeiro segue sem vencer e permanece na parte de baixo da tabela.
Na Neo Química Arena, o Coritiba surpreendeu o Corinthians e venceu por 2 a 0.
O primeiro gol saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Josué cobrou escanteio e Jacy marcou de cabeça.
No início da etapa final, Lucas Ronier ampliou após nova assistência de Josué.
A vitória colocou o time paranaense entre os primeiros colocados do campeonato, enquanto o Corinthians caiu para a oitava posição.
Na Arena MRV, o Atlético-MG conquistou sua primeira vitória no Brasileirão ao bater o Internacional por 1 a 0.
O gol foi marcado por Cuello com apenas 1 minuto e 25 segundos de jogo, após passe de Hulk.
Apesar de maior volume ofensivo do time gaúcho ao longo da partida, o goleiro Everson fez boas defesas e garantiu o resultado.
Com a vitória, o Atlético chegou a cinco pontos e deixou a zona de rebaixamento, enquanto o Inter segue sem vencer e permanece no Z-4.
Já na Arena Fonte Nova, Bahia e Vitória empataram em 1 a 1.
Ramon abriu o placar para o Vitória nos acréscimos do primeiro tempo, e Jean Lucas empatou poucos minutos depois ainda antes do intervalo.
Na segunda etapa, o jogo foi mais equilibrado e com menos chances claras.
O Bahia chegou aos oito pontos e segue na parte de cima da tabela, enquanto o Vitória soma quatro pontos e continua próximo da zona de rebaixamento.
|Pos
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Palmeiras
|10
|4
|3
|1
|0
|12
|5
|7
|83
|2
|São Paulo
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|83
|3
|Bahia
|8
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|2
|66
|4
|Flamengo
|7
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|58
|5
|Coritiba
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|1
|46
|6
|Fluminense
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|1
|58
|7
|Athletico-PR
|7
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|58
|8
|Corinthians
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|0
|46
|9
|Bragantino
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|3
|0
|58
|10
|Grêmio
|6
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|50
|11
|Mirassol
|6
|4
|1
|3
|0
|8
|7
|1
|50
|12
|Chapecoense
|5
|3
|1
|2
|0
|8
|6
|2
|55
|13
|Atlético-MG
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|33
|14
|Santos
|5
|5
|1
|2
|2
|8
|10
|-2
|33
|15
|Vitória
|4
|4
|1
|1
|2
|5
|8
|-3
|33
|16
|Botafogo
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|1
|33
|17
|Remo
|3
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|25
|18
|Internacional
|2
|5
|0
|2
|3
|3
|7
|-4
|13
|19
|Cruzeiro
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|11
|-7
|13
|20
|Vasco
|1
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|-3
|8