Jogos de ontem: veja resultados e tabela do Brasileirão atualizada

Quatro jogos abriram a noite da 5ª rodada do Brasileirão, com destaque para jogos no Maracanã e na Neo Química Arena.

Brasileirão 2026: Flamengo vence o Cruzeiro no Maracanã e entra provisoriamente no G-4 da competição. (Getty Images/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de março de 2026 às 05h52.

Quatro partidas movimentaram a noite desta quarta-feira, 11, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Flamengo, Coritiba e Atlético-MG venceram seus compromissos, enquanto Bahia e Vitória empataram no clássico disputado em Salvador.

Flamengo x Cruzeiro

No Maracanã, o Flamengo derrotou o Cruzeiro por 2 a 0. Pedro abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo após girar na entrada da área e finalizar sem chances para Cássio.

Já nos acréscimos da etapa final, Carrascal recebeu passe de Samuel Lino e tocou na saída de Matheus Cunha para fechar o placar.

Com o resultado, o time carioca chegou a sete pontos e entrou provisoriamente no G-4, enquanto o Cruzeiro segue sem vencer e permanece na parte de baixo da tabela.

Corinthians x Coritiba

Na Neo Química Arena, o Coritiba surpreendeu o Corinthians e venceu por 2 a 0.

O primeiro gol saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Josué cobrou escanteio e Jacy marcou de cabeça.

No início da etapa final, Lucas Ronier ampliou após nova assistência de Josué.

A vitória colocou o time paranaense entre os primeiros colocados do campeonato, enquanto o Corinthians caiu para a oitava posição.

Atlético-MG x Internacional

Na Arena MRV, o Atlético-MG conquistou sua primeira vitória no Brasileirão ao bater o Internacional por 1 a 0.

O gol foi marcado por Cuello com apenas 1 minuto e 25 segundos de jogo, após passe de Hulk.

Apesar de maior volume ofensivo do time gaúcho ao longo da partida, o goleiro Everson fez boas defesas e garantiu o resultado.

Com a vitória, o Atlético chegou a cinco pontos e deixou a zona de rebaixamento, enquanto o Inter segue sem vencer e permanece no Z-4.

Bahia x Vitória

Já na Arena Fonte Nova, Bahia e Vitória empataram em 1 a 1.

Ramon abriu o placar para o Vitória nos acréscimos do primeiro tempo, e Jean Lucas empatou poucos minutos depois ainda antes do intervalo.

Na segunda etapa, o jogo foi mais equilibrado e com menos chances claras.

O Bahia chegou aos oito pontos e segue na parte de cima da tabela, enquanto o Vitória soma quatro pontos e continua próximo da zona de rebaixamento.

Tabela Brasileirão 2026

PosClubePJVEDGPGCSG%
1Palmeiras104310125783
2São Paulo10431062483
3Bahia8422053266
4Flamengo7421164258
5Coritiba7521276146
6Fluminense7421154158
7Athletico-PR7421143158
8Corinthians7521255046
9Bragantino7421133058
10Grêmio6420288050
11Mirassol6413087150
12Chapecoense5312086255
13Atlético-MG5512278-133
14Santos55122810-233
15Vitória4411258-333
16Botafogo3310276133
17Remo3403168-225
18Internacional2502337-413
19Cruzeiro25023411-713
20Vasco1401336-38
